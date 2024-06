Studenti zachraňují životy ve virtuální realitě, bezvládný jim leží u nohou

V jednom programu jsou propojeny speciální brýle, plastová figurína a počítač. Po spuštění konkrétního výukového modelu na počítači se studentka Lucie s nasazenými brýlemi ocitá v cizím prostředí a u nohou jí leží bezvládná postava.

Variabilita simulačního programu nabízí širokou škálu situací. Je tedy možné přenést člověka pomocí brýlí na libovolná místa, třeba na zastávku autobusu, chodbu budovy nebo do lesa. „V klidu si to u nás prohlédni. Až budeš připravena, stiskni tlačítko start,“ pobízí Lucii hlas asistentky vycházející z velkých bílých brýlí. Studentka před sebe do vzduchu natahuje ruku a dotýká se virtuálního tlačítka, které vidí jen ona díky 3D brýlím. K ovládání prostředí slouží pouze pohyb rukou, nejsou potřeba žádné ovladače.

Hlas asistentky se Lucie průběžně ptá na kontrolní otázky. „Věděla bys, jak poskytnout první pomoc? Odpověz ano, nebo ne,“ rozléhá se učebnou. Studentka do vzduchu před sebe hlásí, že ne. „To je dobře, ale stejně si tě radši vyzkouším,“ reaguje na její slova chybně asistentka.

Práce s hlasovými odpověďmi je něco, na čem ještě musejí programátoři podle Radima Šejnohy z firmy AV Media zapracovat. „Na projektu propojení první pomoci s virtuální realitou se aktivně podílíme teprve od začátku roku. Máme v plánu několik vylepšení,“ komentuje vývoj technologie. „Hlavním cílem je ukázat člověku ideální postup první pomoci krok po kroku i s teoretickým výkladem, aby se uměl v reálné situaci zachovat správně,“ vysvětluje Šejnoha.

Lucie se nechala ve virtuálním prostředí provést základními kroky první pomoci. „Bylo to zajímavé, všechno vypadalo reálně. Byla jsem přitom ale celkem ve stresu, protože jsem někdy nevěděla, jak mám asistence odpovídat,“ popisuje svou zkušenost studentka prvního ročníku střední zdravotnické školy. „Líbilo se mi, že mě asistentka provedla nejdříve teorií a potom jsem si prakticky zkoušela, co mi předtím vysvětlila,“ dodává k zážitku Lucie.

Chystají model bez instrukcí asistenta

Při masáži srdce figuríny dostává studentka zpětnou vazbu ke svému výkonu téměř okamžitě. V pravé části obrazu brýlí se jí objeví ciferník s rafičkou, který monitoruje rychlost stlačování hrudníku. V levé části se nachází grafický píst informující o kvalitě hloubky při masáži srdce. „Program umožňuje trénink, jenž vás hlídá ve správnosti provedení úkonů. Do budoucna plánujeme model, ve kterém se člověk musí vypořádat se situací bez instrukcí asistenta,“ nastiňuje s nadšením Šejnoha.

Ve škole zatím využití virtuální reality není běžnou praxí, ale žáci si ji měli možnost vyzkoušet v rámci doprovodného programu na krajském kole soutěže první pomoci. „Ukázku první pomoci ve virtuální realitě jsme zvolili jako oživení soutěže. Firmu jsme oslovili sami, protože nám to připadá jako zajímavá zkušenost pro studenty,“ říká spoluorganizátorka akce Romana Dvořáková.

Brýle s virtuální realitou se podle Šejnohy používají ve zdravotnictví při nácviku správné rehabilitace pacientů, takže nemuseli celý program vyvíjet na míru první pomoci. Jde pouze o další aplikaci pro 3D brýle.

Zástupkyně ředitelky Jana Váňová vzpomíná, že se dříve učila masáž srdce na PET lahvích. „Sice jako škola zatím 3D brýle v naší výbavě nemáme, ale už jsme požádali o učebnu stomatologie, ve které by se měly objevit,“ objasňuje.

Aktuálně disponuje škola jednou simulační učebnou, kde leží v nemocničních postelích dvě robotické figuríny. Jedné z nich říkají Susie. Přes program v počítači jí mohou učitelé měnit fyziologické projevy, jako je rychlost dechu, funkce plic nebo otoky na těle. Žáci se se vzniklými situacemi robotického pacienta musejí vypořádat. Susie umí díky předem nahraným zvukovým stopám k žákům dokonce promlouvat. „A bude mě to bolet?“ zní prostorem hlas neživé pacientky.