Lidé strhli z brněnské sochy Jošta ukrajinskou vlajku, tři odvedla policie

Moravská vlajka se na Joštově štítu objevila už během státních svátků v minulém týdnu, poté ji opět nahradily žlutomodré barvy Ukrajiny, které zde byly připevněny krátce po začátku ruské invaze.

„Jednalo se o plánovaný akt, který proběhl ve spolupráci s autorem sochy Jaroslavem Rónou a se souhlasem radních města Brna, kterému socha patří. Některé občany to však zřejmě popudilo, protože si to mylně vyložili tak, že moravská vlajka musela ustoupit ukrajinské. Moravská vlajka se zde však věší každý rok pouze po dobu svátků,“ přiblížil Petr Štika, tajemník městské části Brno-střed, na jejímž území socha stojí.

Rozhořčení lidé na neděli svolali k Joštovi shromáždění, na které přišel ze zákona dohlížet i Štika s policisty.

„Komunikoval jsem se svolavatelem shromáždění a nabízel jsem mu zprostředkování dialogu s vedením města, jaká vlajka zde má být vyvěšena. Nabídl jsem mu i pomoc se sepsáním petice. On však deklaroval jediný cíl, a to sundání vlajky. Požádal jsem ho, aby to nedělal, protože autor sochy považuje ukrajinskou vlajku za součást svého díla,“ popsal Štika.

Zadrženým hrozí několikatisícová pokuta

Po dvanácté hodině účastníci shromáždění přinesli žebřík a přes výzvy policie ukrajinskou vlajku nahradili tou s moravskou orlicí. Policisté následně tři z těchto aktivistů zadrželi a odvedli na nedalekou služebnu.

„Po provedených neodkladných úkonech byly tyto osoby bez zranění neprodleně propuštěny na svobodu. Jejich jednáním se nyní budou zabývat úředníci příslušného správního orgánu, kdy jim za přestupek proti veřejnému pořádku hrozí až několikatisícová sankce,“ informoval policejní mluvčí Petr Vala.

Barbora Mercury ✌️ @BarboraKuzelov1 Kolo, kolo mlýnský…flastenci se radují, ze se jim opět podařilo sundat ukrajinskou vlajku ze sochy Jošta. https://t.co/vhYiZcUx7R oblíbit odpovědět

Nahrazení vlajky oslavovali účastníci shromáždění vytvořením lidského řetězu kolem sochy a voláním hesel jako „Čechy Čechům“ a „My jsme Češi.“ Po chvíli se pokojně rozešli. Na rozdíl od některých jiných demonstrací se na té brněnské neobjevily ruské motivy.

Na Joštově štítu je nyní umístěna právě vlajka s moravskou orlicí. O jejím dalším osudu rozhodnou zástupci města.

Nešlo přitom o první incident s ukrajinskou vlajkou na jedné z nejznámějších brněnských soch oficiálně pojmenované Odvaha. Už před necelým měsícem ji sundali dva muži, které zadrželi strážníci. Modrožlutá kombinace se následně na Jošta vrátila.

„Celá situace je nešťastná, protože přetahování se o vlajky ve vztahu k uměleckému dílu budí zbytečné emoce,“ míní Štika. Podle něj se spolek Moravanů, který se podílí na oficiálním vyvěšování vlajky o státních svátcích, od nedělní „partyzánské“ akce distancoval.