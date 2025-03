Zákaz klecí přináší úbytek vajec, drůbežárny se musejí přestavovat

11:22, aktualizováno 11:22

Pro ochránce zvířat je zákaz klecového chovu slepic alespoň malou výhrou, kdežto pro majitele drůbežáren to znamená hned několik problémů. Těmi jsou investice do přestavby, náročnější údržba nových typů chovů i vyšší náklady na provoz. Ačkoliv zákaz vstoupí v platnost až začátkem roku 2027, jeho důsledky jsou, zejména na jižní Moravě, patrné už několik posledních let.