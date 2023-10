Šlachta představil jako posilu Vokřála, kritizovali tajné brněnské hlasování

„Jsem velmi rád, že jsme se domluvili na vzájemné spolupráci. Petr Vokřál doplňuje náš tým s tím, že se blíží krajské a senátní volby. Témata, která jsou spojená s celostátní a krajskou politikou, se často prolínají a neexistuje tolik odborníků, kteří by je znali. Petr bude jedním z odborníků na otázky krajských voleb, do nichž budeme jako Přísaha kandidovat ve většině krajů,“ oznámil Šlachta.

Vokřál se zatím členem Přísahy nestane. „Politické ambice nemám, zatím jsem o tom neuvažoval. Mnohokrát jsem říkal, že mě politika bavila a baví. Na druhou po zkušenostech, které mám a kdy jsem tady skončil s jakousi nálepkou, budu velmi opatrný při zvažování vstupu do aktivní politiky,“ uvedl Vokřál.

S Přísahou tak chce pouze spolupracovat v určitých oblastech. „Chtěl bych radit s komunální politikou, veřejnými financemi a životním prostředím,“ objasnil. „Vážím si toho, že spolupracujeme a dokážeme se domluvit. Jestli budeme spolupracovat dál, bych nechal otevřené,“ poznamenal Šlachta.

Vokřál stál v čele brněnského magistrátu od podzimu 2014 do listopadu 2018. V minulosti byl místopředsedou hnutí ANO, ze kterého po sporech odešel s odůvodněním, že nechce spojovat své jméno s lidmi, kteří hnutí využívají pro vlastní prospěch.

Učinil tak poté, co neuspěl ve snaze o zrušení tří brněnských buněk ANO kvůli možnému napojení některých lidí na kauzu ovlivňování zakázek v městské části Brno-střed, známou jako Stoka. V září 2022 Vokřál neúspěšně kandidoval jako nestraník za ANO do Senátu. Dnes Vokřál prohlásil, že žádné politické ambice nemá.

Odpad se v Brně podle Vokřála mohl likvidovat tím nejefektivnějším způsobem

Šlachta a Vokřál komentovali dnešní rozhodnutí brněnských zastupitelů, kteří pozastavili projekt třetího kotle na spalování odpadu. Vokřál to označil za šílenost.

„Týká se to našich priorit, kterými jsou šedá ekonomika a veřejné zakázky. Tento projekt připravoval brněnský magistrát a dnes se proti tomu postavil, což je podivné stejně jako provázání různých osob,“ řekl Šlachta.

Kritizoval také tajné hlasování, k němuž brněnští zastupitelé sáhli. „Tajné hlasování ve věcech majetkových je nyní velmi populární, děje se to i v Pohořelicích, kde jsem zastupitel. My jsme jako Přísaha jasně proti tomu. Občan, který nás zvolil, by měl vědět, jak hlasujeme. A my bychom to měli umět zdůvodnit,“ prohlásil Šlachta.

Vokřál následně vyjmenoval důvody, proč považuje rozhodnutí Brna pozastavit projekt nového kotle na spalování odpadu za chybné.

„Město takto mohlo produkovat tu nejlevnější energii. Když už se projekt chystal a byly proinvestovány možná stovky milionů korun, je šílené to teď zastavit. Navíc nás čeká ukončení skládkování, proč tedy nevyužít jedno z nejmodernějších zařízení pro to, aby se tady zneškodňovaly odpady dle mého názoru nejčistším a z hlediska uhlíkové stopy nejefektivnějším způsobem,“ sdělil bývalý brněnský primátor.

Politické hnutí Přísaha založil někdejší šéf policejního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Robert Šlachta v lednu 2021. Ve sněmovních volbách v říjnu téhož roku hnutí dostalo 4,68 procenta hlasů, a nezískalo tak žádný poslanecký mandát. Nyní se podle průzkumů podpora hnutí pohybuje mezi třemi a čtyřmi procenty.