Prezident Pavel s manželkou zavítá do Znojma, poté se projde národním parkem

Petr Pavel se na jih Moravy vrátí po měsíci. V říjnu zavítal do Brna mimo jiné na Mezinárodní strojírenský veletrh či do Muzea romské kultury, den poté vyrazil do Valtic na Břeclavsku, kde vystoupil na konferenci Sdružení místních samospráv a navštívil studenty vinařské školy.

Tentokrát prezident zamíří do jihozápadního cípu kraje, konkrétně do jeho druhého největšího města Znojma.

Nejprve vyrazí na městský úřad, kde se potká se starostou Františkem Koudelou (ODS) a zastupiteli, následně bude debatovat se studenty Střední odborné školy Znojmo. Poté absolvuje procházku v Národním parku Podyjí.

Odpoledne se pak Pavel vydá na Vysočinu, kde se v Moravských Budějovicích potká s dobrovolnými hasiči i místními občany. Ve středu bude jeho cesta pokračovat do jižních Čech, tam jej čekají zastávky v Dačicích a Slavonicích.