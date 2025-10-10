Játra ze Slovenska vezl do IKEM policejní vrtulník, orgán hned transplantovali

Každá sekunda hraje roli při převozu životně důležitých orgánů, na něž čekají vážně nemocní pacienti. S jedním takovým rychlým transportem pomohli ve čtvrtek při mezinárodní česko-slovenské spolupráci jihomoravští policisté. Zapojili se do přepravy jater od dárce ze sousedního státu do pražského IKEM, kde na transplantaci čekala pacientka v ohrožení života.

Protože při pozemním přesunu po dálnici by hrozilo zpoždění a ztráta šance na záchranu života, zapojil se do akce policejní vrtulník.

Stroj vyrazil z brněnského letiště k hraničnímu přechodu Brodské-Kúty, kde mělo dojít k převzetí cenného nákladu od slovenských zdravotníků.

„Díky rychlé součinnosti dálničních policistů z Podivína se podařilo přímo na dálničním parkovišti u bývalé celnice u Lanžhotu vytvořit bezpečný prostor pro jeho přistání,“ řekl policejní mluvčí Petr Vala.

Piloti vrtulníku mohli díky tomu dosednout na zem poblíž kamionů. Po převzetí schránky se vzácným nákladem bleskově a bezpečně pokračovali do IKEM v Praze.

Tam už čekal připravený transplantační tým, který ihned provedl operaci. IKEM dnes na dotaz iDNES.cz neupřesnil, jakou nemocí pacientka trpí a proč transplantaci potřebovala. O zákroku však možná bude informovat později.

