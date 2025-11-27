Přestavba starých Albertů v Brně naráží na odpor, jeden plán už se zastavil

Tímto způsobem hodlá investor, který buduje v sousedství brněnského hlavního nádraží novou čtvrť Dornych za sedm miliard korun, komplexně přeměnit pět míst napříč městem. Kromě Novolíšeňské jsou na seznamu i Ečerova v Bystrci, Jihomoravské náměstí ve Slatině, Stará osada v Židenicích a Tkalcovská v Zábrdovicích.
V těchto čtyřech lokalitách pracuje Crestyl na zhmotnění svých ambiciózních plánů, jež chystá s posvěcením společnosti Ahold vlastnící obchody Albert. Přestože se tyto záměry mnohým místním včetně politiků v čele radnic nezamlouvají, developer s nimi dál počítá.
V Líšni se však situace nově změnila. „U každého záměru vyhodnocujeme, zda se vyplatí jej v danou chvíli realizovat, to je zcela přirozený proces. V případě Novolíšeňské jsme se nakonec rozhodli v přípravách momentálně nepokračovat,“ oznamuje mluvčí Crestylu Ondřej Micka s tím, že není vyloučeno se k této lokalitě v budoucnu vrátit.
Bydlení místním nic nepřinese, zní od starosty
Územní plán zde umožňuje postavit nové domy vysoké nanejvýš šestnáct metrů, což znamená úroveň tři. V blízkém sousedství s osmipodlažními paneláky platí pětka. Podobně vysokou budovu však Crestyl postavit nemůže, jeho snaha o zvýšení úrovně nebyla úspěšná.
„Pokud budou stavět podle územního plánu a bez výjimek, jsou tu vítáni. Chtěli by ale sedmipatrovou budovu, což je nad rámec bezprostřední okolní zástavby s nejvýše čtyřmi patry,“ zmiňuje starosta Líšně Břetislav Štefan (SOCDEM).
|
Nové budovy místo starých prodejen nabídnou i bydlení. Z radnic zní ostré ne
Fungování obchodu je v plánu i do budoucna, jiný pozitivní aspekt pro obyvatele sídliště starosta v plánech developera nevidí. „Prodejna je super, ale nevím, proč by se měla nadstavit o bydlení, když místním nic nepřinese,“ podotýká s tím, že dalším negativem by byla zhoršená situace s parkováním.
Crestyl slibuje u svých projektů dostatek stání pro auta pod budovou. „Vždy se bude jednat o novou zástavbu i proto, aby právě v podzemí mohly vzniknout dostatečně kapacitní garáže, které předejdou problémům s parkováním. V našich projektech zpravidla máme počet stání vyšší, než je obvyklým standardem, což odráží naše zkušenosti vyplývající z požadavků klientů. Řešení parkování i dopravy je přece i v našem zájmu. Lidé by si nekupovali byty a nechodili nakupovat tam, kde nemohou pohodlně zaparkovat,“ sděluje Micka.
Obavy v Bystrci, smíření ve Slatině
Ani takové ujištění však nestačí ke klidu vedení Bystrce, které vytrvale odmítá plán developera na přestavbu Alberta v Ečerově.
„Jako hlavní problémy vidíme nevyřešenou dopravu a parkování. Při cestě do i z Bystrce se ve špičkách tvoří kolony aut a parkovacích míst je pořád málo. Proti minulosti bychom potřebovali o padesát procent stání víc, ale aktuálně platné předpisy požadavky dokonce o polovinu snížily,“ upozorňuje místostarosta Bystrce Pavel Kříž (ANO).
|
Boj lidé zvládli, developer přestavěl obchodní centrum v původním duchu
Na rozdíl od Líšně je bystrcká lokalita podle územního plánu určena pro výstavbu až 22 metrů vysokých budov. Stejná úroveň čtyři platí také pro Jihomoravské náměstí ve Slatině, kde půjde k zemi celé středisko Slatinka. Tamní radnice se k projektu staví realisticky. Uvědomuje si, že nevzhledná stavba má nezvratný osud, a snaží se využít faktu, že pozemek pod objektem patří – na rozdíl od ostatních lokalit – městu a radnice ho má ve správě.
„Nemají možnost nás obejít, musejí se s námi domluvit,“ zdůrazňuje starosta Slatiny Jiří Ides (SOCDEM). Městská část by ráda získala jedno patro budoucího objektu pro zřízení například polikliniky, jež ve Slatině chybí.
Chceme místa kultivovat, slibuje developer
Vyžilá a zastaralá je podle starosty Židenic Petra Kunce (nez. ) také budova s Albertem na Staré osadě. Zásadní pro radnici bude objem nového objektu.
„Dostali jsme na stůl dvě verze studie – užší a vyšší, nebo nižší a širší budovu. Ideální bude, když objem určí připravovaná architektonická soutěž na podobu Staré osady, protože definuje vzhled místa na další desítky let,“ říká Kunc. Crestyl však nemusí chtít na výsledek klání architektů čekat, protože nejde o proces na pár měsíců.
|
Pekárna v brněnském Albertu byla prolezlá hmyzem, inspekce ji zavřela
Zcela odlišnou lokalitou než ty ostatní je Tkalcovská, kde je součástí plánů i revitalizace širšího okolí včetně nábřeží řeky Svitavy. Hypermarket tam nahradí zástavba více budov se zhruba 600 byty. „Potenciálním problémem je doprava ústící do už dnes zatíženého Cejlu. Nad tím se bude potřeba zamyslet,“ poukazuje starosta Brna-sever Martin Maleček (SOL).
Příští rok by Crestyl chtěl požádat o povolení pro všechny lokality, jež zůstaly ve hře. „Určitě nebudeme stavět něco, co by v daných lokalitách nedávalo smysl. Naopak chceme ta místa kultivovat, stávající objekty a jejich okolí to opravdu potřebují,“ míní Micka.