Nehoda se stala 14. září loňského roku na Palackého třídě v brněnském Králově Poli. „Řidič v SUV při vjíždění do podzemních garáží přehlédl a přejel ležícího muže, který utrpěl zranění neslučitelná se životem,“ uvedl tehdy policejní mluvčí Petra Vala.
Policisté hledali svědky, zejména muže, který s obětí před její smrtí delší dobu hovořil. Řidiče SUV podezírali z trestného činu usmrcení z nedbalosti.
Následně se však ukázalo, že při vjezdu z ulice neměl šanci ležícího muže vidět. Pozornost se naopak stočila k dvojici strážníků, kteří zemřelého bezdomovce na místě prověřovali. Na aktuální posun ve vyšetřování upozornil server Novinky.cz.
„Strážníci byli obviněni z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, konkrétně nesplnění povinnosti vyplývající z jejich pravomoci. Hrozí jim trest vězení na jeden rok až pět let, případně zákaz činnosti,“ sdělila iDNES.cz policejní mluvčí Andrea Cejnková.
Podle informací iDNES.cz se bezdomovec vedle vjezdu do garáže schovával před deštěm. Svědkyně k němu přivolala strážníky, kteří s ním rozmlouvali a pomohli mu z nebezpečného prostoru. Po jejich odchodu se však bezdomovec pod silným vlivem alkoholu znovu svalil do vjezdu. Svědkové na něj znovu upozornili, ale hlídka už napodruhé tak pečlivá nebyla a muž zůstal ležet v místě, kde jej pak přejelo auto.
Obvinění strážníci zůstávají ve službě
„Už během dosavadního vyšetřování jsme s Policií České republiky spolupracovali při dokládání veškerých potřebných materiálů, jako jsou například záznamy z linky 156 nebo údaje v informačním systému, a pokud to bude i nadále potřeba, jsme připraveni poskytnout maximální součinnost,“ poznamenal mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem.
Oba obvinění strážníci zůstávají ve službě. „Součástí oznámení o zahájení trestního stíhání nebylo žádné doporučení ve vztahu k vykonávané pracovní pozici ani například informace o odebrání zbrojního průkazu policií, proto v souladu s ústavou ctíme až do případného verdiktu presumpci neviny,“ informoval Ghanem.
Městská policie v tomto případě interní šetření zákroku neprovádí. „Relevantní pro nás bude výsledek šetření Policie České republiky a rozhodnutí soudu, na které budeme reagovat,“ podotkl Ghanem.
Strážníci se podle vyšetřovatelů provinili tím, že bezdomovci nezavolali záchranku, která by jej odvezla na záchytku.
„Postup pro umístění na záchytné stanici je pevně daný zákonem. Je možné v případě, kdy osoba pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontroluje své chování, a tím bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, a tuto hrozbu nelze odvrátit jinak. V tomto duchu všechny své strážníky pravidelně školíme, takový postup požadujeme, a pokud by se prokázal opak, hodnotíme to jako pochybení,“ uvedl Ghanem.