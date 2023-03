Po úmrtí praktika neměly tisíce lidí ke komu jít. Spása, vítají nového

Jako na spásu na ni čekali místní lidé již několik měsíců. Po náhlém úmrtí jednoho z praktiků pět tisíc lidí ze dne na den nevědělo, ke komu jít pro vypsání receptu, kdo jim udělá preventivní prohlídku nebo komu se hlásit o nemocenskou. Nyní se části z nich situace vyřeší.

Novou ordinaci otevře v Mikulově Klinika Podané ruce v ulici Piaristů, ve stejné budově, jako je lékárna Pilulka. Doktor Martin Krank společně se zdravotní sestrou Idou Ruskovou obstarají ze začátku přibližně dva tisíce pacientů.

„Dokážeme si představit, že vzhledem k neuspokojivé situaci v dostupnosti péče v Mikulově zvládneme až tři tisíce registrovaných. Nebude to ale ze dne na den,“ upozornil za Společnost Podané ruce Viktor Mravčík.

Těsně před otevřením ještě řeší uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami. Ty jsou zcela nezbytné, protože bez nich by si péči museli hradit pacienti sami.

Již od půlky února se však k novému lékaři mohli registrovat první pacienti. Místo u nového praktika se mnozí snažili ukořistit co nejdříve. „Lidé neustále volají a kapacita se nám pomalu, ale jistě zaplňuje,“ uvedl nedávno Mravčík.

Po smrti doktora Igora Šimka se totiž někteří jeho pacienti jen dočasně rozprostřeli mezi ostatní lékaře v okolí. Pár z nich převzal například mikulovský Zdeněk Pluháček. „Vesměs se jednalo o imobilní klienty domova pro seniory z G-centra Mikulov,“ upřesnil.

Kromě těchto výjimek ale více lidí v ordinaci registrovat nemohl. Sám má jinak stop stav. V akutních případech poskytoval pouze jednorázovou péči. „Nepravidelných vyšetření jsme za tu dobu provedli několik stovek,“ vysvětlil Pluháček.

Podané ruce shání lékaře pro síť ordinací

Ordinace, kterou bude provozovat Klinika Podané ruce, obstará registrované pacienty od pondělí do pátku. Místní jsou za zlepšení péče rádi. „Nový doktor je výborná zpráva, moc děkujeme, bez lékařů bude naše krásné město mrtvé,“ ocenil na Facebooku třeba Michal Široký z Mikulova.

Podle starostky Jitky Sobotkové (ANO) by ale město potřebovalo zdravotníků mnohem více. „S příchodem nového lékaře se situace vyřeší jen částečně, bohužel je nedostatek i odborných lékařů, ORL, kožních či zubařů,“ uvedla starostka.

S Klinikou Podané ruce jednají o dalším postupu. „Pro případné nové lékaře nabízíme bydlení nebo jsme ochotni pronajmout městský prostor pro další ordinaci,“ sdělila Sobotková.

Mikulovská ambulance není první ordinací praktického lékaře pod touto hlavičkou. Společnost Podané ruce už jednu takovou má v Brně. Podle jejího ředitele pro výzkum a vzdělávání Viktora Mravčíka se Podané ruce nebrání rozšíření do dalších lokalit, kde je nedostatek lékařské péče. „Stěžejní je ale spolupráce s dalšími doktory, kolegy a kolegyněmi, kteří by měli o práci v našem týmu zájem a pomohli by nám naše vize a plány rozvíjet,“ sdělil Mravčík.

Nedostatek kvalifikovaných doktorů a sester je nejen podle Mravčíka celorepublikový problém. Co se Jihomoravského kraje týče, není ve srovnání s jinými českými regiony množství lékařů zas tak tíživé. „Ale je to doutnající problém, který se bude určitě zhoršovat,“ naznačil předseda sdružení jihomoravských praktiků Ivo Procházka.

Prázdných ambulancí není podle něj tolik, ale jakmile neočekávaně vypadne jeden z lékařů, nastane opět problém. „Když z regionu odejde do důchodu doktor nebo onemocní dva nebo tři lékaři z devíti, systém pořádně zakolísá,“ vysvětlil Procházka. Podle něj by měla spolupracovat samospráva, pojišťovny i kraj. Jako možné řešení se mu jeví zapojení regionálních nemocnic. „Tam by mohly fungovat urgentní příjmy či pohotovosti,“ tvrdí.

Absence a malý zájem ze stran studentů o praktické lékařství je podle jeho názoru v Česku zakořeněn. „Problém je, že se na praktiky pohlíží skrze prsty. Musíme v prvé řadě motivovat studenty medicíny, aby se na primární péči začali zaměřovat při studiu a nevolili jen cestu specializace,“ dodal předseda.