Na pozemky u brněnského nádraží má zálusk developer, chce zde stavět byty

„Budova nádraží i pozemky kolem mají obrovský potenciál, a proto jsme do toho šli,“ líčil před šesti lety své plány šéf a majitel společnosti Ivo Vrzal, který byl v minulosti členem ODS a v městské části Brno-sever také radním.

Jeho podnik má k celému hlavnímu nádraží jakožto nájemce od roku 2008 předkupní právo. Už za tři roky vyprší, a tak teď pro expolitika přichází vrcholný akt, ke kterému se od začátku upíná, tedy odkup pozemků v exkluzivním místě na dohled od historického centra Brna.

V závěru minulého roku uzavřel s Českými dráhami jakožto vlastníkem smlouvu na odkup plochy o rozloze 4 300 metrů čtverečních u někdejšího železničního skladiště, takzvané Malé Ameriky. „V nejbližších měsících uhradíme cenu,“ doplnil Vrzal. Konkrétní částku nezmínil.

To je však jen první etapa skupování, další budou následovat, a to ještě letos. Konkrétně jde o část v blízkosti viaduktu na Uhelné v Křídlovické ulici. Aktuálně tady stojí staré nádražní domky. Developer má větší plány a chtěl by koupit celé území podél kolejí až právě k Malé Americe. To už je mnohem rozsáhlejší území než pozemky, které aktuálně nabývá. Odhadem bezmála desetkrát větší.

Malá Amerika může přitahovat bezdomovce

Komplikace mu však přináší řízení o památkové ochraně, které se podle Vrzala vleče už spoustu let. Za nádražními domky v Křídlovické se nachází bývalé depo s výtopnou a vodárenskou nádrží a několika kolejemi na náspech. Jedná se o takzvané uhelné nádraží. Dnes jsou kolem kolejiště v oploceném areálu z leteckého záběru vidět hromady písku, štěrku a dalších stavebních surovin.

„Řízení o návrhu na prohlášení za kulturní památku by měla být ukončena v průběhu roku 2025, výsledek rozhodnutí nelze předem předjímat,“ sdělila za ministerstvo kultury Ivana Awwadová.

Podnikatel se snaží dosáhnout toho, aby náspy mohl odstranit a v území v budoucnu pohodlně stavět. U části plochy blíže k ulici Křídlovická už má dnes Vrzal přímo v katastru zapsané předkupní právo.

„Na tyto nemovitosti máme také zafixovanou cenu, a až splníme podmínky, můžeme České dráhy vyzvat k uzavření kupní smlouvy. Už je to jen o tom, že my pokládáme požadavek,“ poznamenal podnikatel, který byl ve vládě Mirka Topolánka ministerským náměstkem. Podmínkami má na mysli dotáhnutí projektu na výstavbu. Ke koupi by mělo dojít ještě letos.

Cihlový objekt přímo u silnice plánuje podnikatel zrekonstruovat, za ním pak vyroste o řadu pater vyšší bytový dům. A rovnou několik bloků s byty je do budoucna v plánu po celé ploše až k Malé Americe. „Plánujeme tady vybudovat co nejvíce bytů. Ta lokalita se k tomu nabízí, v sousedství jsou kancelářské prostory, nedaleko je uzel MHD a za chvíli se otevře náplavka,“ zmiňuje Vrzal investici města, která mu vyřešila problém, že se lokalita nachází v záplavovém území řeky Svratky.

Atraktivitě bydlení v tomto místě navíc přidá i to, že rezidenční bloky budou z velké části odstíněné od hlučných silnic. Jako „nutné zlo“ pak bere na letošek plánovaný odkup Malé Ameriky. Zchátralá budova, u které se rovněž řeší zpamátnění, by totiž mohla přitahovat i lidi bez domova, což by naopak pověst místa mohlo kazit. S případnými dalšími investory chce hledat potenciální využití prostoru, který má osm tisíc metrů čtverečních.

V cestě stojí pás zeleně

Naopak příliš potěšen není z toho, že územní plán počítá po odsunu nádraží s dlouhým a širokým pásem zeleně nejen v dráze kolejiště, ale i tam, kde by chtěl developer stavět.

„V místě současného hlavního nádraží zajistí tato zeleň propojení městského parkového okruhu od ulice Benešova k Denisovým sadům. Dále bude pokračovat na západní straně nové čtvrti Trnitá v prostoru stávajícího kolejiště podél Uhelné, čímž propojí městský parkový okruh s řekou Svratkou,“ přiblížil vizi města mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Vrzal se však minimálně u některých částí bude snažit politiky přesvědčit, aby územní plán změnili a on mohl stavět například podél kolejí za autobusovým terminálem naproti hotelu Grand nebo v místě restaurace Bogota. Obě plochy chce rovněž koupit a má u nich přímo v katastru předkupní právo.

Naopak o odkupu hlavní výpravní budovy, kterou v posledních letech jako nájemce za 300 milionů zrekonstruoval, v tuto chvíli neuvažuje. Památkově chráněný objekt vybudovaný na počátku 20. století k jedinému účelu by se mu těžko předělával pro jiné využití. Ještě v minulosti však sám naznačoval, že ze stanice může být například obchodní pasáž podobně jako Palladium v Praze.