Místo ublížení na zdraví pokus o vraždu. Za požár squatu soud zdvojnásobil trest

Krajský soud v Brně letos v květnu uložil Buglovi trest na 7,5 roku, když jeho počínání označil za těžké ublížení na zdraví a poškození cizí věci.

Osmatřicetiletý muž po rozepři s bývalou partnerkou a jejím novým druhem pod vlivem alkoholu založil požár u vchodu do budovy v brněnské ulici Rumiště, která sloužila jako squat. Bugla přitom podle soudu věděl, že z domu není jiný východ, kterým by jeho oběti uvnitř mohly uniknout.

Žalobce toto počínání označil za pokus o vraždu, krajský soud však případ překlasifikoval s tím, že šlo afektivní reakci na aktuální podnět. „Úmyslem nemuselo být zabití, ale potrestání,“ řekl soudce Aleš Novotný.

Vrchní soud v Olomouci nyní dal za pravdu obžalobě. „Odvolací soud dospěl k závěru, že soud prvního stupně po provedeném dokazování sice dospěl ke správným skutkovým zjištěním, ale nesprávně je právně posoudil. Podle odvolacího soudu byla původní právní kvalifikace uvedená v obžalobě správná, proto bylo odvolání státního zástupce vyhověno,“ uvedl mluvčí vrchního soudu Stanislav Cik.

Bugla se vracel zkontrolovat situaci

Ten připomněl, že Bugla zapalovačem podpálil kus papíru, který odhodil na hromadu hořlavého materiálu u východu z budovy. Byl si při tom vědom, že dvojice uvnitř má vinou opilosti a únavy omezenou možnost reakce a že ji vzniklý požár rozšířením žáru a kouře může usmrtit.

„Z místa odešel, přibližně po třech minutách se vrátil, aby ‚zkontroloval situaci‘, a po zjištění, že budova již hoří, bez přivolání jakékoliv pomoci po dalších přibližně třech minutách z místa opět odešel,“ sdělil Cik.

Bugla tvrdil, že požár založil neúmyslně, když odhodil cigaretu na hromadu smetí. Poté se ještě na místo vrátil, už však hořelo a on nevěděl, co má dělat, proto odešel.

Dvojice uvnitř přežila i díky pohotovému zásahu pracovníka blízkého pneuservisu, který po žebříku vylezl k zamřížovanému oknu v prvním patře, částečně jej vypáčil a pomohl ven uvězněnému muži. Ženu poté vysvobodili hasiči.

Plameny oba poškozené popálily. Ženu dokonce na 42 procentech těla a dvanáct dní strávila na umělé plicní ventilaci, muž byl popálen na sedmi procentech těla. Zranění utrpěl také jejich zachránce, dva policisté a hasič.

„Podle odvolacího soudu se obžalovaný dopustil pokusu zvlášť závažného zločinu vraždy na dvou osobách a přečinu poškození cizí věci. Za to byl obžalovanému uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání 15 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou,“ informoval Cik.