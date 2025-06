Pondělní dopoledne je prvním červeně zatrhnutým dnem pro firmu, pracující na odstranění škod po středečním požáru na střeše domu v brněnské Jánošíkově ulici. Jelikož by po víkendu podle předpovědi počasí mohl přijít déšť, je snahou firmy „zaplachtovat“ bytový dům tak, aby do něho nenatekla další voda.

„Firma by to chtěla stihnout poměrně brzo. V horizontu několika dní by také chtěla přispět k obyvatelnosti spodních tří pater domu, což by bylo zhruba třicet z celkových dvaačtyřiceti bytů. Záleží, jak se to technicky zvládne. V bytech je elektroinstalace, jsou domluvené vysoušeče, nějakou dobu to potrvá,“ řekl ve čtvrtek Lukáš Fila (Starostové a osobnosti pro Moravu), starosta brněnských Chrlic, jejichž část je po středečním požáru na nohou.

Do dvanácti bytů pod střechou, která je po požáru celá pryč, se ale jejich majitelé a nájemníci nevrátí několik měsíců.

Na místě před domem se od čtvrtečního rána řešilo, co dál. Pod kontrolou policistů probíhalo předávání bytových jednotek majitelům, cizí lidé se do domu nemohli dostat.

Do nachystaných přepravek si obyvatelé nakládali své osobní věci, oblečení na příštích několik dní a cennosti, a tyto přepravky se následně přemístí na společné místo, kde budou majitelům k dispozici.

„To ještě nemáme zařízené, pracujeme na tom,“ sdělili reportérovi iDNES.cz zástupci správy nemovitosti před domem.

Požár střechy v brněnských Chrlicích likvidovalo 25 jednotek hasičů.

Zároveň během dne policisté dokončovali ohledání místa činu. Mluvčí Pavel Šváb potvrdil středeční informaci, že za požárem stála pravděpodobně nedbalost při práci na opravách střechy.

„Na střeše se pracovalo za zvýšených teplot, bylo tam svařování, nahřívání asfaltu, foukal vítr... myslím si, že vznik požáru souvisí se stavebními pracemi,“ odhadl starosta Fila.

Pracovníci firmy Müpo, která se o rekonstrukci střechy starala, se nyní podílejí i na opravách po požáru. „Přistupují k tomu aktivně, mají tady několik aut, pracovat budou i o víkendu,“ uvedl starosta.

Jednatel firmy Martin Polášek se na webu hned ve čtvrtek omluvil všem, jimž požár způsobil škody na majetku, nepohodlí a další problémy.

„Chci vyjádřit hlubokou lítost nad touto mimořádně vážnou událostí a solidaritu s obyvateli domu, kterých se dotkla nejvíce. Jsme si plně vědomi rozsahu vzniklých škod a dopadů na každodenní život mnoha rodin. Zároveň bych chtěl vyjádřit upřímné poděkování všem složkám integrovaného záchranného systému, zejména jednotkám Hasičského záchranného sboru, za jejich rychlý, odvážný a profesionální zásah. Přejeme brzké a úplné uzdravení všem členům jednotek, kteří při zásahu utrpěli zranění,“ vzkázal do Chrlic.

Informoval, že firma připravuje dodávky materiálu pro budoucí rekonstrukci poškozených částí budovy, přesunula své pracovníky ze všech dalších zakázek do Jánošíkovy ulice a spolupracuje s pojišťovnou. Firma zřídila e-mailovou adresu krizovytym@mupo.cz pro další komunikaci.

Následky požáru střechy bytového domu v brněnských Chrlicích. Vysušit je potřeba i garáže pod domem. (12. června 2025)

Na místě byly ve čtvrtek během dne i čtyři hasičské vozy, řešily především odčerpávání vody. Ta při zásahu tekla stupačkami přes byty až do sklepa. Požár navíc poškodil potrubí u některých bytů.

„Nám včera spadla celá kuchyň a začala všude téct voda z vodovodu. Museli jsme vodu nakonec uzavřít,“ popisovala obyvatelka jednoho z bytů.

Stejný krok čekal ve čtvrtek všechny majitele bytů, kteří se postupně k budově vraceli. „Nejdříve se musí zastavit voda a pak musíme vyřešit plyn a elektřinu,“ oznamoval jim zástupce firmy Müpo.

Jeden z majitelů, který od brzkého rána čekal, až bude konečně vpuštěn do své bytu pro nejnutnější věci, se nechal slyšet, že o požáru jej ve středu nikdo oficiální cestou neinformoval.

Policie ČR @PolicieCZ V Brně-Chrlicích zasahují složky IZS při požáru střechy bytového domu. Evakuovali jsme několik osob, přilehlé komunikace jsou uzavřeny. Dbejte pokynů policistů. #policiejmk https://t.co/cjxSlJt4Cs oblíbit odpovědět

„Byl jsem v práci a najednou mi volala známá, která bydlí v bytovce naproti, a říkala mi, že nám hoří barák. Okamžitě jsem jel z práce domů, ale nebýt jí, tak o tom ani nevím,“ podivoval se.

Pro obyvatele chrlické bytovky, kteří ve středu dočasně přišli o své domovy, jsou připraveny náhradní prostory k bydlení v nedaleké sportovní hale v Modřicích nebo v budově střední školy v Sokolnicích. Pomoc je připraveno poskytnout také Centrum sociálních služeb Brno-Chrlice.

„Ve středu v noci využily náhradních kapacit dvě osoby, dnes jich bude šest,“ sdělil starosta Fila ve čtvrtek. „Lidem posíláme kontaktní údaje, pomáháme jim. Náhradní bydlení jsme schopni zprostředkovat na slušné úrovni s externím sociálním zařízením a kuchyňkou,“ řekl.

Většina nájemníků z vyhořelé bytovky ale podle jeho slov vyčkává a kalkuluje s tím, že se bude smět co nevidět vrátit do svého. Proto si sehnali bydlení na pár dní u příbuzných nebo přátel sami.

U požáru v Chrlicích ve středu zasahovalo více než 130 hasičů, požár likvidovali bezmála šest hodin. Vyhlášený byl zvláštní, tedy nejvyšší stupeň požárního poplachu.

„Po příjezdu na místo hasiči zjistili, že se požár šíří po celé střeše a to místy skrytě pod střechou. Přístup na střechu byl pro hasiče náročný. Museli volit cestu po lešení nebo přes střešní okna. V počátku zásahu se z objektu evakuovalo osm osob,“ uvedl na webu hasičů mluvčí Jaroslav Mikoška. Tři hasiči skončili v péči záchranné služby, ta dva po ošetření odvezla do nemocnic, jednoho ošetřila na místě.