Posilovny v Brně byly naplněné jen z pětiny, odrazují přísná pravidla

Na Vlastníky do autokina za pavilon Z Českou komedii Vlastníci a poslední díly Terminátora či série Rychle a zběsile zhlédnou diváci v prvním brněnském autokině. Otevírá už dnes ve 20 hodin na výstavišti za pavilonem Z komedií Přes prsty. „Za standardní situace řešíme koncerty nebo plesy, jenže to teď dělat nemůžeme. Řekli jsme si tedy, že by nebylo od věci dodat lidem trochu zábavy,“ popsal Jakub Klečka z firmy Kletch CZ, která autokino provozuje. Diváci ve vlastním voze, s autorádiem kvůli příjmu zvuku, přijedou branou číslo 9 s již zakoupenou vstupenkou přes stránku ibvv.cz. Na místě ji neseženou, z auta nesmí po celou dobu vystoupit. „Zatím máme kapacitu nastavenou na 110 aut. Je to však kvůli počáteční opatrnosti. Uvidíme, jak v prvních promítacích večerech bude všechno fungovat. Jsme nicméně připraveni, že postupně místa navýšíme až na 160 aut,“ sdělil Klečka. Vstupenka pro jedno auto vyjde na 300 korun. V jednom voze mohou být maximálně dva dospělí, případně i s dětmi. (mls)