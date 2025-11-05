Věda jako show. Vlasy se postaví hrůzou, odvážlivci vyzkoušejí chilli výzvu

Největší český festival vědeckých show se vrací do brněnského Vida! science centra. Třetí ročník Pop Science nabídne program plný efektních pokusů. „Chceme ukázat, že věda může být stejně strhující jako divadlo nebo koncert,“ říká ředitel centra Tomáš Mejzlík.
Děti si prohlížejí jeden z exponátů ve vědeckém centru Vida!, který ukazuje,...
Děti si prohlížejí jeden z exponátů ve vědeckém centru Vida!, který ukazuje, jakým způsobem se v horách vytváří mlha a jak se valí po svahu na vesnici. | foto: Marie Stránská, MAFRA

Festival odstartuje v pátek od devíti hodin speciálním programem pro žáky základních škol, kteří za zvýhodněné vstupné 100 korun zažijí vědu jinak, než ji znají z lavic.

Páteční večer se brány Vida! naopak otevřou pouze dospělým. Akce VIDA! After Dark od 19 hodin spojí vědu, hudbu a gastronomii v netradičním podání. Zájemci se mohou těšit na čokoládu z vědeckého pohledu, show s molekulární kuchyní v podání kuchaře Petra Koukolíčka a odvážlivci si vyzkoušejí chilli výzvu, která prověří jejich odolnost.

V sobotu mohou zájemci navštívit přednášku Vojtěcha Klingera, známého jako Zvěd z ČT:D. „Zájemce čeká interaktivní show plná experimentů, při které voda teče do kopce, vlasy se staví hrůzou a železo se dá sníst,“ lákají organizátoři. Program doplní Jan Spratek z Evropské kosmické agentury a Michael Londesborough z Akademie věd ČR s ohromujícími pokusy se světlem a zvukem.

Doktor Vševěd i Jirka, který vysvětluje věci

V neděli na festival dorazí Jiří Burýšek, jenž je znám jako Jirka, který s více než půl milionem odběratelů vysvětluje věci na YouTube. Na přednášce představí, jak se dá prostřednictvím tohoto kanálu efektivně popularizovat věda, jak zaujmout diváky bez zkreslení faktů a budovat důvěru sledujících.

Součástí programu bude také Doktor Vševěd z populární televizní soutěže Na lovu, s nímž si návštěvníci mohou změřit své vědomosti.

Diváci se také mohou těšit na divadelní představení Edison! v podání herců Národního divadla Brno nebo pohádkovou show O světluškách pro nejmenší. Letošní ročník přivítá také science performery z Lotyšska a Bulharska.

„Věda dokáže být skvělou show, když se dobře podá. A ten, kdo ji umí přiblížit, může být vědec, youtuber i herec,“ říká koordinátorka festivalu Kamila Pokorná.

Vstupenky na sobotu a neděli stojí 250 korun, pro děti, studenty a seniory 150 korun. Za páteční VIDA! After Dark zaplatí lidé 150 korun. S elektronickou vstupenkou si návštěvníci mohou navíc rezervovat místo na jedné vybrané show.

