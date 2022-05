Nezvyklé spojenectví. Pravicové hnutí s komunisty chtějí „restartovat“ Brno

„Zítra si zavážeme boty pěkně až nahoru. Tak, jak to máme rádi. Vyholíme plešky. Vezmeme sváteční tepláky a ledvinky - no, představujte si to, jak chcete. Zítra totiž oznámíme, co se bude dít do podzimních voleb a hlavně po nich,“ ohlásilo v neděli večer na svém Facebooku brněnské uskupení Slušní lidé.

Právě toto kontroverzní pravicové hnutí, které bylo v minulosti ministerstvem vnitra označeno za extremistické, dnes oznámilo, že na podzim bude kandidovat společně se subjektem z opačné strany politického spektra, a to s levicovou KSČM.

V uskupení s názvem Restart pro Brno je ještě doplní Zemanovci a také Nezávislí společně pro město Brno, které bude nejvýše na kandidátce reprezentovat bývalý člen SPD a exstarosta Starého Lískovce Petr Hudlík. „Já lidi nerozděluji podle ideologie, ale podle toho, co dělají,“ vysvětlil společnou kandidaturu předseda brněnské KSČM a lídr tohoto uskupení Martin Říha.

Kandidatura Slušných lidí společně s KSČM není zvláštní jen tímto spojením. Od poloviny letošního března mají totiž Slušní lidé Nejvyšším správním soudem pozastavenou činnost kvůli nedodržování zákona, a nemohou tak samostatně kandidovat.

Opakovaně totiž Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí nedodali svou výroční finanční zprávu, tedy kdo jim platí činnost a kampaň. „Se zprávami se to zkomplikovalo, naši právníci to řeší. Mělo by to být co nejdříve,“ tvrdil neurčitě šéf Slušných lidí Zdeněk Pernica, který bude dvojkou společné kandidátky.

Recept na zlepšení života neprozradili

Kolegové z dalších stran ho omlouvali s tím, že se až tak moc nestalo, a věří, že se záležitost včas vyřeší. „Mně to bylo vysvětleno tak, že jim vykradli auto, kde tyto zprávy měli,“ prohlásil Hudlík. Problém s nezveřejňováním sponzorů však mají Slušní lidé po celou dobu existence od roku 2016.

„Partneři garantovali, že v době podání kandidátky bude vše v pořádku. Počítáme s tím, že to tak bude. Kdyby ne, budeme to řešit,“ podotkl Říha a zástupkyně Zemanovců Jana Fialová doplnila, že „je to o lidech“. „Nedodržování zákonů v této republice je spousta,“ sdělila bez konkrétního příkladu.

Pernica se tak na tiskové konferenci neprezentoval jako zástupce pozastavených Slušných lidí, ale „Slušných lidí 2.0“. Taková strana ani hnutí přitom neexistuje a ministerstvo ani neregistruje žádost o zapsání. „Jak to vzniklo, se včas dozvíte,“ oznámil novinářům, které čtveřice stran svolala.

Uskupení tvrdí, že se Brno mění k horšímu, zhoršují se služby a kvalita života, což chtějí změnit. Jaký mají recept, už však neřekli, protože volební program teprve chtějí představit. Ve stejném složení plánují strany kandidovat i ve všech městských částech.

Kotzian chce zákon o Brně

Společnou kandidaturu v podzimních volbách oznámili také Svobodní a hnutí Brno+ Roberta Kotziana, který byl v letech 2010 až 2014 za ODS náměstkem na magistrátu. Kotzian, který bude lídrem, byl přitom ještě nedávno krajským předsedou a členem Trikolóry. Hnutí však loni po neúspěchu ve sněmovních volbách opustil.

Mezi jeho priority budou patřit bydlení nebo doprava, třeba úprava rezidentního parkování. Pokud se totiž modré zóny rozšíří i do okrajových částí na sídliště, bude to podle Kotziana znamenat velký úbytek parkovacích míst.

„Na to bychom se rádi zaměřili, ale změna je možná jen pomocí zákona. Chtěli bychom proto prosadit zákon o městě Brně, stejně jako dnes existuje zákon o hlavním městě Praha,“ nastínil Kotzian.