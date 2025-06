Zhruba měsíc je bez ředitele krajská společnost Jihomoravská zdravotní, která má jako zastřešující organizace mimo jiné za úkol řešit společné nákupy pro krajské nemocnice. Na nového šéfa po náhlém odvolání Martina Pavlíka tato instituce stále čeká, přestože na krajskou radu zároveň s odvoláním doputoval i návrh na zvolení nástupkyně Vladimíry Danihelkové (ODS).

„Gesci zdravotnictví si vzal po volbách pod sebe sám hejtman a je vidět, že zdravotnictví nechce zlepšovat, ale vycházet vstříc nějakým a něčím zájmům,“ kritizoval rozhodnutí krajský opoziční zastupitel Milan Vojta (ANO), že jde jinými slovy o „politickou trafiku“. Dnes chce za to s kolegy tepat hejtmana na jednání zastupitelů.

Návrh na jmenování Danihelkové sice radní na svém zasedání neschválili, ale spíš jde o dočasnou záležitost. Nešlo o to, že by nastaly rozepře mezi koaličními partnery, ale že by se nástupem do Jihomoravské zdravotní dostala do střetu zájmů – seděla by na židlích dvou institucí, které jsou pohledem zákona vůči sobě konkurenty.

Postu šéfky v Blansku se nevzdá

Crhova partnerka se totiž nechce vzdát křesla šéfky Nemocnice Blansko, kterou zřizuje a provozuje přímo město. Na postu, kam chtěli jihomoravští radní Danihelkovou zvolit, by se ale starala o krajská zdravotnická zařízení, jinými slovy konkurenci. „V Blansku zůstávám, mám tady spoustu práce a rozjetých investic,“ odmítla Danihelková možnost, že by po 16 letech odešla z městského zdravotnického zařízení.

Zároveň se ale nevzdává možnosti zasednout i v představenstvu Jihomoravské zdravotní. Ostatně nedávno nahradila zesnulého senátora a exšéfa Fakultní nemocnice Brno Romana Krause v dozorčí radě této instituce. Teď by tak mohla povýšit.

Rozdělení funkce pro dva

Jak tedy problém se zákonem vyřešit? Na hejtmanství na to přišli. Funkce členů představenstva se oddělí od managementu, jinými slovy se jedno křeslo rozdělí na dvě. Zatímco Martin Pavlík byl předsedou představenstva a rovněž ředitelem Jihomoravské zdravotní, Danihelková by měla pouze první funkci a někdo jiný by byl ředitelem. Změnu stanov krajské společnosti, která toto rozdělení umožní a vyhoví se tím zákonu, na dnešní schůzi řeší zastupitelé.

„Je postavené na hlavu, že by šlo o nějaký politický handl. Pan hejtman mě oslovil jako Vladimíru Danihelkovou, ne jako členku ODS,“ odmítla, že by její nominace byla politická. Stejně tak jí přijde úsměvné, když v této souvislosti někdo zmiňuje jejího partnera, krajského náměstka Jiřího Crhu.

Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) rovněž vyloučil, že by se stanovy upravovaly „na míru“ jím vybrané adeptce, aby mohla pokračovat v obou funkcích. U Pavlíka nicméně radní v minulosti požadovali, aby při přesunu do krajské instituce odešel z křesla šéfa nemocnice ve Znojmě, kterou do té doby vedl.

Dražší management? To nelze podle hejtmana srovnávat

Dá se tak předpokládat, že rozdělením pozic mezi více lidí se navýší objem peněz na jejich mzdy a odměny. O kolik, to v tuto chvíli není jasné. „Chceme výkonný management pojmout jinak a hlavně tým rozšířit. Nelze tedy srovnávat náklady po změně, protože lidí ve výkonném managementu přibude více, aby Jihomoravská zdravotní začala plnit všechny jí svěřené úkoly,“ prohlásil hejtman.

Právě kritika za nedostatečnou činnost podle Grolicha vedla ke konci Pavlíka. „Očekávali jsme od vedení společnosti větší míru proaktivity, odpovědnosti a rychlosti v naplňování strategických cílů kraje,“ odůvodnil už dříve hejtman.

Martin Pavlík

Pavlík nad těmito slovy a krokem radních neskrýval překvapení. „Dlouhodobě jsem nejen pana hejtmana informoval o skutečnosti, že Jihomoravský kraj nijak nezakotvil mandát Jihomoravské zdravotní k přípravě transformace, chybí konkretizace a jasná definice hejtmanem zmiňovaných strategických cílů právě z jeho strany, potažmo politické reprezentace,“ reagoval Pavlík na konci května, kdy ve funkci skončil.

Nyní se už zkušený zdravotnický manažer, který kromě Znojma šéfoval i Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně, ke svému konci nechce vracet. Nevyjádřil se tak ani k tomu, jestli politici šijí funkci „na míru“ Crhově partnerce. Jen stručně sdělil, že oddělení managementu a představenstva je možné a nelze jednoznačně říct, jestli toto řízení je lepší a vhodnější oproti dosavadnímu.

Exředitel našel zastání u ANO

Pavlík, někdejší neúspěšný kandidát za hnutí ANO do Senátu, našel logicky zastání právě u tohoto opozičního hnutí. Zastupitel Vojta říká, že toho v Jihomoravské zdravotní spoustu odpracoval a že výtky za nečinnost směrem ke krajským nemocnicím jsou způsobené tím, že mu vedení hejtmanství hodilo na starost i výstavbu krajského rehabilitačního ústavu v Pasohlávkách.

„Tato investice vyčerpala kapacity celého týmu,“ hájí Pavlíka například při dotazu, proč Jihomoravská zdravotní po více než roce fungování dosud neuspořádala ani jeden centrální nákup zdravotnických prostředků a léků pro nemocnice.

U Danihelkové má pak Vojta pochybnosti, jestli bude obě funkce stíhat. Ta se toho však nebojí. Podle ní je běžné, že ředitelé nemocnic jsou součástí představenstva zastřešujícího holdingu a vedle nich funguje výkonná složka managementu. „Nakonec to může vést i ke snaze centralizovat nákupy i v městských nemocnicích, tedy zapojit i další zdravotnická zařízení z regionu,“ dodala ředitelka blanenského špitálu.