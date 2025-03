Postrach hledaných. Policista ve svém volnu chytá lupiče i uprchlé vězně

Na uprchlého vězně, který měl povolené docházet do práce mimo věznici, narazil komisař Tomáš na zastávce MHD. „Nákup musel počkat a policista se pustil do akce,“ uvedla policejní mluvčí Petra Hrůzová.

Společně s ním nastoupil do vozu a jel až na Řípskou, kde trolejbus zastavily přivolané hlídky. Uprchlý vězeň si tak díky všímavosti policisty svobody dlouho neužil.

Nebyl to ale první takový případ. V polovině února, když mířil kriminalista do práce, narazil poblíž dopravního uzlu na Staré osadě na jemu velmi dobře známou postavičku. V pětadvacetiletém muži na jízdním kole poznal zloděje, který se v minulosti vloupal do několika koláren.

A měl opět „čuch“, že kolo skutečně nebylo jeho a zmocnil se jej v bytovém domě na Pekařské. „Policisté také zjistili, že na místě krádeže se nachází ještě jiné kolo, na kterém podezřelý přijel. Ten přiznal, že i tohle kolo předtím odcizil, a to v garáži v ulici Spolkové,“ doplnila policejní mluvčí Andrea Cejnková. Mladý muž, který byl v tu dobu v podmínce, může kvůli jejímu porušení nyní ve vězení strávit až tři roky.

Jiného zloděje kriminalista sám dopadl, když v polovině ledna projížděl kolem dvojice mužů, kdy jeden honil druhého a křičel: „Chyťte ho, je to zloděj“. Policista nelenil, vyskočil z civilního auta, ve kterém seděl, a po pár metrech zloděje zadržel.

„Jednalo se o třiačtyřicetiletého recidivistu, který má aktuálně uložený podmíněný trest. V nedalekém obchodě odcizil lahev alkoholu v hodnotě sedm set korun, která se při zákroku rozbila. Za přečin krádež nyní poputuje do vězení, kde může strávit až tři roky,“ dodala Cejnková.

Celé jméno ani fotografii komisaře policisté nesdělili, stejně tak nemají k dispozici ani žádný záznam ze zásahu.