V této rodině se to čekalo, říkají místní o smrti člověka v Hodoníně

Kriminalisté pracovali v noci na místě činu v rodinném domě na okraji Hodonína a svoje poznatky nadále vyhodnocují. „Je jich celá řada, ale zatím nic, co by se dalo zveřejnit,“ sdělil policejní mluvčí Petr Vala.

Potvrdil pouze to, že došlo k potyčce mezi dvěma lidmi. Jeden z nich po útoku zemřel. „Další nebezpečí nehrozí. Bližší podrobnosti sdělovat v tuto chvíli nebudeme,“ konstatoval.

Podle zdroje portálu iDNES.cz se konflikt odehrál v rodině kolem osmé hodiny večerní. „Určitě ještě bylo světlo. Přijela sanitka, pak policie. Prý to tam nebylo pěkné,“ řekla reportérovi iDNES.cz žena pracující několik set metrů od místa události.

Server Novinky.cz uvedl, že oběť napadení zemřela po bodné ráně do hrudníku. „Je kolem toho takové zvláštní tabu. Víme z doslechu, co se stalo, a můžu vám říct, že není příjemné to poslouchat. Stalo se to v romské rodině, kde se to asi dalo čekat, zřejmě tam byly rozbroje. Je to taková zvláštní, problematická rodina,“ pronesla.