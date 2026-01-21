Polární záře nad Brnem. Hvězdárna zachytila unikátní výjev, pomohlo i štěstí

Hvězdárna a planetárium Brno zveřejnila nejzajímavější momenty z pondělního večera. Její video zachycuje dění nad severním obzorem v rozmezí mezi 22:15 a 23:15 a je zrychlené šedesátkrát oproti skutečnosti, takže sekunda na videu trvala ve skutečnosti minutu.
Hvězdárna poznamenala, že záběry ze svých kamer s ohledem na maximální autenticitu vždy publikuje neupravené nebo jen s minimálními úpravami. „V tomto případě jsme jen malinko zvedli kontrast a snížili šum/vady komprese,“ doplnila.
|
Na focení polární záře není třeba nic speciálního, říká autor působivého snímku
Podle pracovníka hvězdárny Marko Mesarče byla v pondělí záře viditelná nad Brnem i pouhým okem, i když ne tak výrazně jako na videu. „Samozřejmě lépe je vidět z míst s menším světelným znečištěním. Pokud jste v Brně, musíte sebou mít foťák nebo telefon a nastavit expoziční dobu aspoň na jednu nebo dvě sekundy, aby z toho polární záře pěkně vylezla,“ zmínil.
Další šance možná ve čtvrtek
Zachytit polární záři se v pondělí povedlo i díky štěstí v podobě mimořádně silné sluneční bouře. Ta uvolnila nabité částice, které dorazily k Zemi a svezly se po magnetických siločárách obklopujících naši planetu. Při srážce těchto nabitých částic s molekulami zemské atmosféry dochází k přenosu energie, který je pozorovatelný ve formě polární záře.
„Ta byla v Brně viditelná díky tomu, že sluneční bouře byla dostatečně silná, aby se nabité částice dostaly blíž k rovníku,“ podotkl Mesarč.
|
Předpověď polární záře: Přinášíme návod, jak číst data z vesmíru
Mimořádně dynamické polární záři předcházel podle hvězdárny intenzivní výron koronální hmoty. Záři však nezpůsobily částice této erupce, ale tlaková vlna slunečního větru, kterou erupce hnala před sebou.
Další šance pozorovat polární záři z oblasti Brna bude ve čtvrtek, i když podle Mesarče viditelná spíš nebude. „Ale tyto předpovědi se mění z hodiny na hodinu. K dispozici jsou aplikace s volně dostupnými daty, například Aurora, kde najdete informace, jaká bude pravděpodobnost, že polární záři uvidíte ze své pozice,“ přibližuje.
Autorka fotek věděla, kam se dívat
Působivé snímky oblohy „ulovila“ pro změnu v úterý Michaela Gregor na Blanensku. „Část fotek byla pořízena okolo půl sedmé, část o půl osmé,“ prozradila autorka, která fotila telefonem na stativu na dlouhý čas.
Díky specializovaným skupinám na Facebooku, webkameře z Maďarska a aplikacím věděla, kdy a kam má za polární září vyrazit.
„Pozorovat jsem jela k rozhledně ve Veselici, pak do Vavřince, ale většina fotek vznikla na poli pod lesem na Češkovicích. Čekat jsem nemusela, věděla jsem, že už to tam bude. Polární záře byla nejsilnější okolo půl dvanácté v noci, ale to už jsem byla doma,“ popsala Gregor.
Pouhým okem prý byla záře vidět jen slabě. „Věděla jsem, kam se dívat. Pomocí aplikací jsem zjistila, kde přesně je, namířila telefon a vyzkoušela pár fotek, než jsem objevila, kde je nejsilnější. Okem byla vidět slabě, až když jsem opravdu věděla kde. Jinak bych si jí nevšimla,“ vylíčila. V pondělí však podle ní byla dechberoucí podívaná znatelná lépe.