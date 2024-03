Mám okno, rodina mi chce pokus o vraždu přišít, brání se bratranec obviněného

„Podívej se mi do očí!“ vyzýval obžalovaný Daniel Madarász svého bratrance Arnolda K., když se jeho příbuzný ze všech sil bránil, že se na něho rodina obžalovaného domluvila, aby vzal vinu na sebe. Madarászovi hrozí za pokus o vraždu mu hrozí 18 let vězení.

K tomu, že během Madarászovy rozlučky se svobodou zcela nepochopitelně strčil člověka, kterého ani jeden neznali, do šestimetrové hloubky pod hradbami brněnského hradu, se ani jeden z nich nemá. Obžalovaný proto, že čin údajně nespáchal, a jeho bratranec kvůli tomu, že se také cítí být nevinný, a navíc má po mohutném zapíjení svobody z dané noci okno – zkrátka že si nic nepamatuje.

„Pamatuji si karaoke bar, poté strip bar, kde tancovala polonahá žena. Probudil jsem se v bordelu, kde jsem byl se slečnou,“ lovil Arnold K. z paměti. „Vyhozené peníze,“ reagoval soudce Martin Vrbík na jeho slova.

Dalších podrobností, včetně těch o zásadních okamžicích večera, se však již od bratrance obžalovaného nedočkal. „Nevím, jak jsme se dostali ze Špilberku dolů. Nevím ani, jak jsem se dostal nahoru. Neviděl jsem, že by někdo někoho shodil,“ tvrdil Arnold K. Odmítl také, že by o muži, co spadl z hradeb, řekl něco ve stylu „sprostý Germán“.

Prohlásil, že když mu Madarászova sestra Diana oznámila, že budoucí ženich viní z pádu jej, byl šokovaný. Tato žena mu podle výpovědi pak volala, aby se setkal s ní, Danielovou partnerkou a kamarádem Tomášem B., který se také zúčastnil rozlučky a jenž před soudem vypovídal jako poslední. „Danielova partnerka začala plakat, dcera že prý už nikdy neuvidí tatínka. A tak Tomáš navrhl, ať to vezmu na sebe, když jsem (při policejní dechové zkoušce) nadýchal nejvíce. Pak jsem se všemi přerušil komunikaci,“ řekl Arnold K.

Tomáš B.,který je zároveň partnerem Madarászovy sestry, jeho slova okamžitě odmítl.

Ostrá konfrontace

Ještě emotivněji reagoval obviněný Madarász. „Je mi na zaplakání, když slyším, co říká. Neexistuje, aby si nepamatoval na drobnosti před hotelem nebo v bordelu. Proč neřekne, že to mohl udělat on. Nepostavil se k tomu jako chlap, ani jednou se mi při výslechu nepodíval do očí,“ rozohnil se Madarász, který se poté omluvil za své emoce. „Je to pro mě těžké poslouchat věci, které se vůbec nestaly. Moje svědomí mi nedovolí říct, že jsem to udělal, protože jsem to neudělal. Nedovolím, aby někdo očerňoval moji rodinu,“ pokračoval obžalovaný sklesle.

Slovák Daniel Madarász, obžalovaný z pokusu o vraždu, před Krajským soudem v Brně. Obžaloba Madarásze (v roušce) viní, že v září roku 2023 shodil jiného muže z hradeb Špilberku.

Svého bratrance pak bombardoval dotazy, jestli je čestný člověk, jak dlouho si výpověď u soudu připravoval či jestli se své partnerce pochlubil, jak si užil v nevěstinci. I když měl dotazy bratranci podávat skrze soudce, neubránil se a na příbuzného se otáčel na opačnou stranu síně a opakovaně mu tykal. „Před soudem si vykáme. Jste inženýr, už vám to říkám potřetí,“ pokáral soudce obžalovaného, jímž cloumaly silné emoce.

Svědci na straně obžalovaného

Hned první ze svědků, bratr nastávající nevěsty a Madarászův budoucí švagr Atila V. vypověděl, že si krátce před incidentem jen pár metrů od neštěstí chvíli povídal s mladým párem, který seděl na nedaleké zídce. Na rozdíl od mladého páru na Daniela Madarásze a jeho bratrance o pár metrů níže podle svých slov neviděl, protože ve výhledu bránil keř.

„Někdo z dvojice mi říkal, aby moji kamarádi neublížili nějaké další osobě. Odpověděl jsem, že nic takového se nestane a nechápal jsem, proč to říkají,“ vypověděl v úterý před soudem svědek. Jenže dvojice prý začala zanedlouho křičet, že někdo spadl z hradeb dolů. „Situaci jsem neviděl, ani jsem nespatřil nikoho z místa utíkat. Šel jsem se podívat, opřel se o zídku, ale nikoho jsem dole neviděl,“ dodal. Nevěřil, že někdo skutečně spadl, domníval se, že mladý pár na něj „ušil boudu“. Zároveň řekl, že neslyšel slova jako „I will kill you“ nebo „Don’t jump“, tedy výroky, které žaloba přičítá obžalovanému.

Daniel Madarász je obžalovaný z pokusu o vraždu, že shodil z hradeb Špilberku německého turistu. (13. února 2024)

„Nic nepotvrzovalo to, že co říkají, je pravda. Myslel jsem si, že jde o trik. Už dříve jsem slyšel o případě, kdy si někdo cizí z někoho jiného vystřelil,“ mínil před soudem svědek Atila V. Ačkoliv se prý snažil od ostatních přátel zjistit, co se stalo a zda něco o pádu neví, nikdo mu podle jeho slov nic neřekl.

Bratranec Madarásze se však podle Atily V. choval při opětovném shledání partičky přátel divně. „Daniel řekl, že o pádu z hradeb nic neví. A jeho bratranec Arnold také, ale byl velmi ve stresu. Bylo znát, že se něco stalo, ale nechtěl o tom mluvit. Oba se snažili být v pohodě,“ vzpomínal bratr nevěsty.

Vypověděl, že Arnold K. na konci noci na hotelu hodně kouřil a zatáhl záclony v pokoji, aby skryl výhled na protilehlý hrad.

Obžalovaný podle prvního svědka nebývá pod vlivem alkoholu agresivní. „Daniel si bude brát mou sestru, znám ho několik let. Můžu o něm říct jen samé dobré věci, je ochotný a rád pomůže. Když si vypije, je ještě srdečnější. Nikdy jsem neviděl, že by se bavil na cizí účet,“ uvedl svědek.

Arnold K., kterého Madarász ze shození německého turisty viní, se také jako další přátelé z party podrobil ve večerních hodinách před hotelem International, kde se všichni setkali s policií, dechové zkoušce. Podle svých přátel nadýchal nejvíce.

„Co když jste to udělal?“ ptal se tedy soudce Vrbík muže. Na to Arnold K. odvětil, že neví. Přiznal, že při míchání piva s tvrdým alkoholem ztrácí paměť.

„Tomu, že má okno, nevěřím,“ prohlásil Madarász.

Proti němu však stále stojí slovo hlavního aktéra příběhu, poškozeného německého turisty. V úterý před soudem zazněla jeho výpověď, a za muže, který ho z hradem shodil, znovu označil Madarásze.

Hlavní líčení bude pokračovat v úterý 26. března ve 13 hodin. Do té doby Arnold K. musí podstoupit psychologické a psychiatrické vyšetření, které má prokázat, do jaké míry je schopen lhát. Obžalovaného Madarásze popsal znalec již při líčení 13. února jako extrovertního a ambiciózního člověka, který ke lhaní, agresivitě či závislostem nemá sklony. Mezi jeho životní hodnoty zařadil rodinu, práci a seberealizaci.