Zoufalá žena si údajně chtěla vzít život, v amoku však pobodala manžela

Třiapadesátiletá žena zaútočila na tehdejšího manžela v půlce června při cestě autem brněnskou Bystrcí. „Nebylo to úmyslné, neplánovala jsem to,“ prohlásila dnes u soudu.

S exmanželem byli spolužáci, kteří se po několika letech znovu potkali a dali dohromady. Z předešlého vztahu měla Toušek Baďurová syna Davida. „Manžel ho nikdy neměl rád, nadával mu a šikanoval ho,“ popisovala.

Vyvrcholilo to tím, že jej dokonce vyhodil z domu. Už plnoletý syn byl totiž gambler a měl dluhy, které se za něj snažila jeho matka žehlit. „Obhajovala jsem ho. Cítila jsem, že je to moje vina, že jsem selhala jako matka,“ tvrdila Toušek Baďurová, která dlouhá léta pracovala jako archivářka.

Manželství podle ní nebylo idylické. Její druh ji často pod vlivem alkoholu nutil do sexuálních styků, obtěžoval a verbálně napadal. Psychicky nemocná žena se tak hned třikrát pokusila o sebevraždu - dvakrát se snažila předávkovat léky, jednou chtěla skočit pod vlak. Loni v červnu si pak plánovala podřezat žíly.

Sebevražda měla být trestem pro manžela

V osudný den se v podvečer měla potkat s manželem, se kterým již několik měsíců nebydlela, aby si odvezla poslední věci. Zároveň od něj chtěla odkoupit byt, který byl původně její, ale část z něj manželovi prodala, aby měla peníze na zaplacení synových dluhů.

Po setkání ji však údajně začal bývalý partner slovně napadat. „Ptal se mě, kde je ten chorvatský zm..., tak říkal mému synovi. A říkal, že s matkou společně chcípneme na ulici,“ vylíčila u soudu obžalovaná.

Její exmanžel slovní útoky popřel. „Pozdravili jsme se, nasedli do auta, ona dozadu. Já jsem jí jen řekl, že na bytě v Ečerově na nás čeká moje matka se sestrou,“ uvedl poškozený. Z manželky měl údajně špatný pocit a bál se jí, proto na společné setkání zavolal i matku se sestrou.

Toušek Baďurová však trvala na tom, aby nejdřív jeli k přehradě. „Říkala jsem si, že tam bude v letní podvečer plno lidí, takže mě nemůže fyzicky ani slovně napadnout,“ vysvětlila.

Když ovšem muž odmítl k přehradě jet, bodla jej do zad jedním z kuchyňských nožů, které měla připravené na sebevraždu. V případě, že by nepřistoupil na odkoupení bytu, totiž neviděla jinou možnost. „Chtěla jsem si v tom bytě podřezat žíly, aby to měl navždy před očima. Aby to pro něj bylo trestem po tom všem, co nám udělal,“ vyložila.

Pomoc přivolal projíždějící řidič

V autě ovšem nad sebou ztratila kontrolu. Poté, co manžel po prvním bodnutí zastavil, jej ještě zasáhla do hrudníku, paže a předloktí. Pomoc přivolal až projíždějící řidič. „Kdyby se tam neobjevil, tak jsem už určitě mrtvý,“ soudí napadený, který byl převezen do nemocnice, z níž byl po čtyřech dnech bez vážnějších zranění propuštěn.

Toušek Baďurová si prý na osudnou situaci nevzpomíná. „Pamatuji si, až když nade mnou stál policista, do té doby mám tmu,“ řekla u soudu.

Nyní je ve vazbě, kde se léčí za pomocí psychiatrů. „V cele mě kontrolují každých třicet minut, abych si něco neudělala,“ přiblížila.

Státní zástupkyně Iveta Eichlerová doporučila její setrvání ve vazbě. Za pokus o vraždu hrozí obžalované dvanáct až dvacet let vězení, její manžel navíc žádá odškodnění zhruba 100 tisíc korun. Soud bude pokračovat 20. dubna.