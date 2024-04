Expřítelkyni bil paličkou a bodal. Vzala na mě lahev vína a nůž, hájí se souzený

Ještě po necelém roce od události, při níž loni v srpnu v Břeclavi málem přišla o život, se žena svého bývalého partnera bála tak, že před soudem požádala o výpověď v jeho nepřítomnosti. Soudní znalec vypověděl, že jí po napadení zachránil život včasný zásah lékařky v břeclavské nemocnici.

Žena u soudu požaduje sedm tisíc korun jako náhradu škody za psychickou újmu.

Za příčinu surového napadení označili obžalovaný Vítězslav Š. i jeho bývalá partnerka osobní rozepře, na jejichž příčině se však neshodli. Muž tvrdil, že si do bytu poškozené šel pouze vyříkat, že o něm šíří nepravdy, a snažil se soud přesvědčit, že na něho bývalá přítelkyně vytáhla láhev vína a chystala se ho udeřit. Žena to odmítla, s tím, že se Vítězslav Š. potuloval několik dnů pod jejími okny, a tudíž se ho bála, což také oznámila policii.

„Chtěl jsem dosáhnout toho, aby si uvědomila, že má svůj život, tak ať si ho žije. Žil jsem s ní několik let, tak jsem věděl, jaká je,“ vysvětloval muž důvod své návštěvy. U soudu prohlásil, že před vstupem do bytu zazvonil na zvonek a počkal, až mu žena otevře a pustí ho dovnitř.

Podle státního zástupce ženu udeřil do hlavy paličkou na maso, a jakmile se napadená chtěla zvednout ze země, udeřil ji znovu. „Když se na chvíli vzdálil, využila poškozená jeho nepozornosti, postavila se a začala utíkat se současným voláním o pomoc. Před domem ji dostihl, povalil na zem a chytil za čelist takovou silou, že došlo k poničení zubní náhrady. Finským nožem ji pak probodl tvář směrem k dolní čelisti, bodl ji do oblasti krku a způsobil poranění v levém rameni,“ uvedl státní zástupce.

Setkání s agresorem žena popsala úplně jinak než Vítězslav Š. Podle její verze se dovnitř dostal rozbitými dveřmi a v bytě si na ni počkal, než přijde z práce. „Bydlel se mnou pět let, takže věděl, že když se do dveří bouchne, tak se otevřou,“ řekla žena. Když dorazila domů, vyskočil na ni muž zpoza rohu kuchyně. „Nečekala jsem, že bude u mě doma. Potom, co mě udeřil paličkou, jsem mu říkala: Víťo, proč to děláš, co jsem ti udělala tak špatného?“ tvrdila žena.

Konto uhájila nesprávným kódem

Ze společného bydlení s poškozenou se Vítězslav Š. odstěhoval před třemi lety. Právě nábytek a vybavení, které v něm nechal, byl podle obžalovaného také předmětem jejich konverzace.

„Na to vytáhla peněženku, ale řekl jsem, že nic nechci. Začala nadávat na moji ženu, já jí také řekl svoje, a to ji rozčílilo. Vytáhla z kabelky bílé víno a chtěla mě s ním uhodit, ale já jsem uhnul. Pak jsem ji žduchnul, ona spadla čelem na zem, a jak se zvedla, šla do kuchyně pro nůž, se kterým na mě hned zaútočila,“ uvedl obžalovaný.

Nůž prý ženě sebral z ruky a před dům ji následoval proto, aby se šel podívat, zda a jak vážně je poraněná. „Šel jsem hned za ní a viděl, že je zraněná v obličeji. Chtěl jsem ji ošetřit, proto jsem šel zpátky do bytu pro ručník. Ona už tam ale nebyla. Společně s její peněženkou jsem vzal i nůž, který jsem pak před barákem vyhodil do popelnice,“ tvrdil obžalovaný.

Proč si vzal z peněženky své bývalé partnerky platební kartu, vysvětlit nedokázal. Uvedl, že znal její PIN, a když dal kartu do bankomatu, podíval se, jaký má na kontě zůstatek.

„Věděl, že mám výplatu. Na PIN se mě ptal a já v tom šoku nemohla mluvit, tak jsem mu ho ukázala na prstech. Byl ale nesprávný,“ oponovala poškozená.

To, že se v domě něco děje, neuniklo její sousedce. „Slyšela jsem z chodby, že někdo vříská. Když jsem vyšla na chodbu, ucítila jsem hrozný zápach alkoholu. Pak jsem slyšela křik, i před domem, a jak muž ženě říká, ať mu odemkne telefon a dá PIN kód,“ uvedla. Polici však nezavolala, jelikož si myslela, že jsou oba aktéři incidentu pod vlivem alkoholu, a nechtěla se mezi ně plést.

Napadená žena se zachránila útěkem na policii. „Byla jsem celá od krve a měla jsem štěstí, protože zrovna vyšli dva policisté. Doběhla jsem k nim a spadla. Pak akorát vím, že zavolali sanitku, dál si nic nepamatuju,“ řekla.

Podle soudního znalce Michala Zeleného nebyla v krku poškozené zasažena žádná céva, která by způsobila masivní krvácení. „Vždy ale vzniká poměrně masivní otok, který je v oblasti krku velmi nebezpečný a v podstatě to, jak zareagovala lékařka v nemocnici Břeclav, když zaintubovala kanylu do dýchacích cest, zachránila poškozené život,“ uvedl Zelený.

Hlavní líčení bude pokračovat 16. května.