The Last Train Home pošle hráče coby československé legionáře na cestu Sibiří

12:02

Milovníci historicko-strategických her si tento rok přijdou na své. Brněnské vývojářské studio Ashborne Games totiž přichází s nadupanou hrou The Last Train Home, v překladu Poslední vlak domů, která přenáší hráče na nehostinnou Sibiř, kde jako českoslovenští legionáři cestují vlakem do Vladivostoku. Přes něj se ve skutečnosti dostávali zpět do vlasti, do nového Československa.