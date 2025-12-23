Záchranáři rozumí tomu, že volající jsou laici a nedokážou rozeznat, jestli dotyčný má život ohrožující zdravotní komplikace. To ale může rozpoznat operátor na tísňové lince.
„Stává se nám však, že volající záměrně nepodá pravdivé informace (třeba kvůli vlastní pohodlnosti), na základě kterých je posádka vyslána. Jenomže na místě se ukáže, že avizovaná dušnost je obyčejnou rýmou,“ poukazují na jeden z nešvarů záchranáři. Sanitka v tu chvíli může chybět jinde, kde by byla mnohem užitečnější.
Nemám paralen, přijeďte. Místo návštěvy praktika si lidé volají záchranáře
Dále popisují, že se setkávají s případy, kdy lidé volají kvůli drobným úrazům, které lze vyřešit jednodušeji než příjezdem zdravotníků v resuscitačním voze.
„Voláte kvůli virózám, ovšem pokud jde o mladého a zdravého jedince a nejsou žádné komplikace, pak lze ze začátku využít především domácí lékárničku, mít klid na lůžku a dostatek tekutin a vitaminů,“ nabízí jednoduchý postup, který zná každý.
Lékárnička by měla být základem každé domácnosti a neměly by v ní chybět léky na potlačení horečky, projevů alergie, střevní potíže, dále pak dezinfekce, obvazy či teploměr. Jde o základ, který mohou lidé upotřebit právě teď přes vánoční svátky, kdy jsou ordinace praktických lékařů i specialistů zavřené.
V krajním případě lze zamířit na pohotovost. Tu však možná právě lidé raději vyměňují za zavolání záchranky, protože v nemocnici nechtějí dlouho čekat.
„Prosíme vás, abyste zdravotnickou záchrannou službu brali až jako poslední instanci. Tedy službu, která tu sice je pro vás pro všechny, ale pro urgentní případy,“ dodávají záchranáři.
Výjezdy k banálním případům, kdy je schopen se jedinec dopravit sám nebo s rodinným příslušníkem do nemocnice, je jen přetěžují a kvalitě péče to nepřidává.
O zneužití tísňové linky, za něž by dotyčnému hrozil trestní postih, však v těchto případech podle záchranářů nejde. Muselo by jít o zlomyslné jednání, kdy vlastně na místě vůbec k žádnému zranění nedošlo. Lidé ale při nadužívání čísla 155 své zdravotní komplikace pouze přifukují.