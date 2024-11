Plýtvání mohou zamezit i mobilní aplikace, zvažuje se mražení neprodaného masa

11:30

Desítky kilogramů potravin ročně vyhodí každý Čech do popelnice. Buď se mu zkazí, nebo se jej chce zkrátka už zbavit. Podle nové evropské směrnice o odpadech ale musejí všechny členské státy Evropské unie do roku 2030 snížit plýtvání o polovinu. Týká se to výrobců, prodejců i samotných domácností.