Na testy v Brně stála fronta jak na banány, na počátku byl chaos a půtky

Podle Michaely Jelínkové z Ústavu zdravotnických informací a statistiky, která dohlíží na situaci na Moravském náměstí, jsou schopní za hodinu odbavit třicet až padesát lidí.



„V tuto chvíli je podle odhadů armády na Moravském náměstí 300 lidi, ale někteří jsou doprovod a nespadají do kategorie, která má přednost. Za první den, který je pro nás kritický, jsme schopni celkově odbavit asi 350 lidí. Měli jsme porodní bolesti, rozbíhali jsme systém, neměli jsme že začátku vše plně pod kontrolou,“ konstatovala krátce po devátého hodině, hodinu po začátku testování Jelínková.

Prakticky to znamená, že pokud lidé, kteří už přišli, vydrží frontu vystát, další už by dnes chodit neměli.

„Dnes už doporučujeme, aby noví lidé nechodili. Jsou tu dlouhé fronty, zbytečně dlouho by čekali. Budeme testovat dalších sedm dní, v klidu si to můžou rozvrhnout. Takto by jenom čekali a mohli by se dočkat zavřeného stanu. Kapacity na další dny jsou, ale pro dnešek nemáme šanci více lidí otestovat,“ upozornila Jelínková.

Na testovacích místech dohlížejí na pořádek vojenští policisté. Zpočátku byl problém v tom, že se smíchaly dvě fronty lidí, chaos byl také kolem vyplňování dotazníků. Koordinátoři zájemce vyzývají, aby dodržovali rozestupy. Budou se stavět mobilní zábrany, aby se proud lidí usměrnil.

„Mladé generaci nedáváme dobrý příklad...“

Už od šesti hodin na testování čekala Růžena Pechová. „Měla jsem štěstí byla jsem v první dvacítce. Ale čekání bylo dlouhé, nevzala jsem si ani vodu sebou. Každopádně, teď už to mám za sebou a mám klid. Výsledek byl negativní,“ řekla žena reportérce iDNES.cz.

Někteří lidé se mezi sebou začali dohadovat kvůli předbíhání a věku. Situaci popsala pro agenturu ČTK pětašedesátiletá žena z Brna, která přišla na náměstí v půl osmé ráno.

„Fronty mi tu připomněly dobu, kdy jsme stávali na banány. Tehdy to ale bylo dobrodružství,“ řekla žena. Podle ní jsou nyní lidé agresivní, někteří se dohadovali, že předbíhají nebo že jim není 60 a více let, právě pro tuto skupinu je určená doba odběrů od 8 do 10 hodin.

„Stáří není žádná výsada, jde vidět, že jsme nedůtkliví. Mladé generaci tím nedáváme dobrý příklad,“ řekla žena, která přišla, aby věděla, jak je na tom.



Stany budou fungovat týden v době od 8 do 18 hodin, přičemž doba od 8 hodin do 10 hodin je vyčleněná pro lidi nad 60 let.

Brno je jedním ze čtyř měst, kde se na pokyn začíná plošně testovat na koronavirus nebo protilátky po prodělané nemoci covid-19. Kromě Moravského náměstí je odběrové místo u univerzitního kampusu, kde bylo méně lidí.

„Testovat budeme do konce dubna, chceme získat přehled o tisícovce dětí a čtyřech tisících dospělých z jižní Moravy,“ vysvětlil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek, který má studii na starosti.

Přijít ovšem mohou pouze ti, kteří mají trvalý pobyt v okresech Brno-město a Brno-venkov. „Jsou to parametry studie, pokud by přišel někdo, kdo je hlášený jinde, nemohli bychom ho do studie přijmout,“ řekl Dušek.

Zájemci podstoupí takzvané rychlotesty, které ukážou, zda mají na koronavirus protilátky. To může znamenat, že nemoc buď prodělávají nebo ji měli. Bude-li test pozitivní, lidé podstoupí klasické testy, které nemoc potvrdí, nebo vyloučí.