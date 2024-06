Už bez anestezie, jen hadička do třísla. Vážnou embolii léčí pomocí katetru

„Pacient je po celou dobu operace při vědomí. Z třísla mu zavedeme až do plíce tuhý drátek a katetr, jím pak stříkačkou odsajeme krevní sraženinu,“ popisuje Martin Poloczek, lékař Interní kardiologické kliniky FN Brno. Sada navíc obsahuje speciální filtr, díky němuž lze operovanému vrátit ihned zpět odebranou krev, které by jinak ztratil až jeden a půl litru. Běžně přijde pouze o pár decilitrů.

Nový typ zákroku zvolili brněnští lékaři u Bečvářové kvůli tomu, že po jiné břišní operaci ve vyškovské nemocnici utrpěla septický šok, poté zápal plic a nakonec plicní embolii. Při ní se běžně zablokuje průtok krve v plicní tepně, což je život ohrožující stav. Kvůli riziku vykrvácení do břicha nemohla být pacientce dále ředěna krev.

Operaci čtyřiašedesátiletá žena podstoupila hned druhý den po převozu do Brna, pocítila okamžitou úlevu. „Do té doby jsem byla neustále na kyslíku. Ale už během operace jsem ucítila uvolnění průdušnice, které mi usnadnilo dýchání. Druhý den po zákroku už mi bylo dobře a po týdnu jsem šla domů,“ pochvaluje si vyléčená Bečvářová. Po celou dobu zákroku byla přitom při vědomí a komunikovala s lékaři. Teď musí ještě rok užívat léky na ředění krve.

Pracovní tým z FN Brno se momentálně už domlouvá s okolními špitály, aby veškeré těžké případy embolie směřovaly právě do Brna. „Pro zkušené lékaře není nový typ zákroku složitý. Případů, které by ho vyžadovaly, nicméně očekáváme nanejvýš patnáct ročně. Proto by se měli tito pacienti převážet na jedno spádové místo,“ vysvětluje lékař kliniky Martin Radvan.

Jeden set pro katetrový systém operace vyjde na téměř čtvrt milionu korun, slouží pouze na jedno použití. První dva tyto zákroky hradila brněnská nemocnice. „Jednání o plném proplacení léčby ze zdravotního pojištění už probíhá. Než se ale prokáže, že zákrok funguje, a stanoví se úhrada, nějakou chvíli to trvá,“ dodává Radvan.

Plicní embolie je třetí nejčastější příčinou úmrtí na nemoci srdce a cév po infarktu a cévní mozkové příhodě. Lehčí případy se ošetřují podáním léků na ředění krve. Těžké případy dosud lékaři mohli řešit systémovou trombolýzou, která spočívá v nitrožilním podání léku, jenž rozpouští sraženinu.

Tento intenzivní zákrok je ale náchylný na fatální krvácení, pro část pacientů – třeba po velké operaci nebo cévní mozkové příhodě – může být proto nebezpečný. Druhou metodou pro léčení masivních embolií tak byla velká kardiochirurgická operace, která vyžaduje otevření hrudníku při plné anestezii. Její vhodnou náhradou je právě zákrok pomocí katetrového systému, který je výrazně méně zatěžující a zabere zhruba půl druhé hodiny.