Hodonínsko znervózňuje slovenská spalovna, bojí se o ovzduší i turismus

Stavba má v současnosti dvě varianty – v té první vznikne přibližně 850 metrů od nejbližší české zástavby, ve druhé asi o 400 metrů dále. Obec proto požádala o účast v mezistátním procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA).

„Jedná se v podstatě o spalovnu, která u nás negativně ovlivní kvalitu vzduchu. Usilujeme o to, aby dopad záměru byl pro naši obec, zdraví obyvatel a přírodu co nejmenší. V ideálním případě aby od něj bylo upuštěno úplně, případně byl posunut dál,“ konstatuje František Mikéska (KDU-ČSL), starosta Sudoměřic se zhruba 1 300 obyvatel.

Právě zátěž ovzduší je jedním z hlavních důvodů, proč se proti záměru obec staví. Proti jsou i další vesnice, o účast v procesu EIA, důkladnější prověření rizik a návrhy na minimalizaci negativních dopadů mají navíc zájem ministerstvo životního prostředí a Jihomoravský kraj. Právě do něj by podle krajského odboru životního prostředí mohl až ve 45 procentech vzduch s nežádoucími látkami mířit.

Provoz navíc není jediná hrozba, i samotná výstavba v okolí způsobí na nějakou dobu nadměrnou prašnost. „Mezi rizika patří i trvalý hluk, nelze vyloučit ani zásah do rázu krajiny a možný vliv na množství a kvalitu povrchových a podzemních vod,“ přidává mluvčí ministerstva Veronika Krejčí. Místní se obávají rovněž negativního vlivu na zájem turistů o oblíbený Baťův kanál nebo chráněnou krajinnou oblast Bílé Karpaty.

Je nehorázné, že to někoho vůbec napadlo, zlobí se i na Slovensku

O tom, zda by se obavy naplnily, ovšem rozhodne teprve až ukončení procesu EIA. „Bez toho není možné vyhodnotit rizika nebo přínosy projektu, a tím pádem ani otevřít veřejnou diskusi,“ podotýká referent realizací projektů patnáctitisícové slovenské Skalice Juraj Chovanec.

Upozorňuje přitom, že město není investorem zamýšleného centra ani iniciátorem žádného konkrétního projektu, pouze připravuje nový územní plán, který by ho umožnil postavit.

„Nyní vozíme komunální odpad na skládku, jejíž kapacita však bude přibližně v horizontu deseti let naplněná. Navíc zákon zakáže odpad tímto způsobem ukládat, proto se už teď připravujeme na všechny možnosti. Stavba alternativní zpracovny odpadu není se současným územním plánem v souladu,“ uvádí Skalica na svých stránkách s tím, že jeho schválení ovšem neznamená automatické zmáčknutí „tlačítka start“ pro stavbu spalovny.

Část obyvatel, nejen z českých obcí, ale i ze Skalice, se proti záměru staví už nyní. Někteří se dokonce obávají zhoršení vztahů se sousedy a v případě slovenské strany také narušení historické významnosti. „V takovém pěkném městě je potřeba rozvíjet cestovní ruch, a ne stavět spalovnu. Není to ve prospěch Skaličanů ani okolních měst a obcí. Je nehorázné, že to někoho vůbec napadlo,“ ohrazují se někteří obyvatelé Skalice na sociálních sítích.

Z jejich iniciativy vznikla také petice, do níž se zapojili i lidé ze Sudoměřic. „Během tří dnů ji od nás podepsalo okolo 500 lidí, což je asi polovina oprávněných voličů. Je vidět, že se nejedná jen o pár aktivistů, ale proti plánu je velká část obyvatel,“ zmiňuje Mikéska a dodává, že někteří občané v okolí vylepovali letáky odmítající výstavbu.

Větrníky už oficiálně zamítli

Kromě Sudoměřic by životní prostřední mohla spalovna negativně ovlivnit také ve Strážnici, Rohatci, Hodoníně a Petrově. „Nemáme zatím dostatek informací, abychom se k situaci mohli podrobně vyjádřit. Samozřejmě chápeme potřebu nových možností zpracování odpadu, ale bereme v potaz i možná rizika,“ zmiňuje starostka Petrova Eva Mlýnková (nez.).

Není to poprvé, co plány ve Skalici znepokojují Česko. Kromě spalovny město dříve uvažovalo o výstavbě dvou větrných parků. „Také v těchto případech ministerstvo požadovalo aktivní účast České republiky v procesu EIA, vyhodnocení možných dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví,“ sdělila mluvčí ministerstva Krejčí.

Proti projektu se tehdy vyhradili rovněž v Petrově a Rohatci. Podle Chovance už ovšem takový plán na stole není, od roku 2023 dokonce oficiálně – tamní zastupitelstvo jednoznačně odmítlo výstavbu větrných parků na území Skalice.

„Zásadním způsobem by to změnilo krajinný ráz, panorama města a negativní vliv by to mohlo mít i na rekreační oblast Zlatnická dolina nebo chráněnou krajinnou oblast Bílé Karpaty,“ vysvětluje Chovanec.