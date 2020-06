Na jih Moravy přišlo 21. století, k platbě v dopravě všude postačí karta

Přijíždí autobus, lidé na zastávkách rovnají jízdenky, hledají průkazky nebo drobné, u řidiče se jeden z nich dohaduje, že mince nemá, a proto musí zaplatit papírovou bankovkou, na kterou mu řidič nemůže vrátit. Takových situací bude na celé jižní Moravě od července ubývat.

Jihomoravská společnost Kordis, která koordinuje veřejnou dopravu v kraji, i Dopravní podnik města Brna (DPMB) přichystaly balík změn, který začne fungovat od začátku prázdnin. MF DNES přináší přehled nejdůležitějších novinek, které na cestující čekají.



1 Platba kartou na celé jižní Moravě

Po čtyřech letech příprav a oddalování lidé ve všech regionálních autobusech zaplatí nejen drobnými, ale také kartou. „Pouze přiloží kartu k terminálu, data se odešlou do jednotného Dopravního zúčtovacího centra, které vše vyhodnotí a strhne odpovídající obnos,“ popsal ředitel Kordisu Jiří Horský. Bez hotovosti zaplatí cestující i u průvodčího v osobním a spěšném vlaku.

Podle Horského ubude nejen problémů s vracením drobných, ale zrychlí se i odbavování cestujících a kontrola jejich dokladů. „Platit kartou je rychlejší než rozměňovat pětistovku,“ srovnal.

A systém bude komfortní i pro turisty. „V létě očekáváme velkou návštěvnost od mimokrajských cestujících. Ti nebudou muset přemýšlet, kde si koupí jakou jízdenku,“ komentoval krajský náměstek pro dopravu Roman Hanák (ČSSD).



Cestující díky platbě kartou i ušetří. Dopravní zúčtovací systém každou noc vyhodnotí od cestujících data. Pokud „pípli“ za svou cestu ve více spojích, systém jim odečte vždy tu nejlevnější variantu. Nikdy nezaplatí víc než jako za celodenní jízdné. „Ani v místech, kde není dobré pokrytí signálem, by nemělo docházet k tomu, že řidič či průvodčí platbu nenačte,“ řekl Horský. Terminály už jsou ve třech čtvrtinách autobusů, ve zbývajících budou do konce prázdnin.

2 „Pípni a jeď“ i po Brně. Třeba za dvacetikorunu

Nové validátory, žluté krabičky na označování jízdenek, instaluje do svých vozů i Dopravní podnik města Brna. „Cestující si nemusí hlídat, jak dlouho jede, nemusí přemýšlet, jaký lístek si koupí. Stačí, když splní základní pravidlo: Pípni a jeď. Když vstoupí do vozu, přiloží k validátoru kartu, chytré hodinky nebo telefon, sedne si a jede,“ shrnul vedoucí tarifního odboru DPMB Vít Prýgl.

Vždy si takto pípne jen hodinovou jízdenku a opět mu systém vyhodnotí tu nejlevnější variantu, pokud přestupoval. Pro ty, kteří ve voze jedou kratší dobu než 15 minut, zavedl DPMB výhodu. Pokud při odchodu „odpípnou“, zaplatí za svou cestu jen 20 korun, ne plné jízdné. „Systém umožňuje nákup i pro další cestující, a to jakékoli jízdenky z nabídky,“ doplnil Prýgl.

Od 1. července už to bude plnohodnotný provoz. „Budeme ale reagovat na dotazy cestujících a případně můžeme něco upravit. Ve zkušebním provozu také můžeme srovnat, zda ubude cestujících bez platného jízdního dokladu,“ sdělil ředitel DPMB Miloš Havránek. Podle něj nehrozí, že by se systém kvůli přetížení zhroutil. „Není to online platba, ale systém vše spočítá a strhne až v noci, kdy není takový provoz,“ ujistil.

Speciální čtečkou ověří zaregistrování do platební sítě i revizoři. „Je to plně bezpečné, ovšem pokud někdo nechce využívat svou kartu, nemusí. K zakoupení je speciální anonymní karta, na kterou se dobíjí kredit. Mezi jednotlivými pípnutími z jedné karty je nastavený časový odsun a nehrozí ani to, že by validátor náhodně snímal třeba skrz kabelku. Je nutné přiložit kartu přímo na displej,“ uklidnil Prýgl.

3 Konec papírových jízdenek u řidiče

Se zavedením nakupování jízdenek pouhým „pípáním“ kartou v MHD plánuje dopravní podnik postupně omezovat prodej těch papírových. Úplný konec jako v Ostravě však zatím nechystá. Nově si ale patrně cestující už nekoupí lístek u řidiče. „Vypadá to, že to tak dopadne,“ uvedl Miloš Havránek.

Na to, že si jízdenku u šoféra nepořídí, si lidé museli zvyknout už s propuknutím koronavirové epidemie v polovině března. Tehdy DPMB tento prodej zakázal a vracet se k němu už nechce.

Papírový doklad zatím dostanou lidé při nákupu jízdenek v regionálních autobusech. I tam však v budoucnu lidé u terminálu nejspíš zaplatí jen kartou a do ruky už jim řidič nic nedá. „Při přestupu se cestující stejně budou prokazovat právě přiložením karty,“ vysvětlil Horský. Kontrola tak bude i přesnější, protože dnes lístky šofér většinou vidí jen zdálky a některé už projeté či neplatné může jednoduše přehlédnout.

4 Všechny předplatní jízdenky elektronické

Využít platební či jinou kartu jako „klíč“ k elektronické předplatní jízdence mohou už více než tři roky cestující v brněnské MHD a jejich počet neustále stoupá. Elektronické šalinkarty se s těmi papírovými v počtu kusů už srovnaly, v tržbách už je dokonce převýšily. Od července se tento systém virtuálních měsíčních, čtvrtletních či ročních lístků rozšíří do celého kraje.

Lidé pravidelně dojíždějící například z Kuřimi do Brna nebo z Kyjova do Hodonína tak už nebudou muset ukazovat papírový doklad a stát na něj třeba jednou za rok frontu u pokladny, ale vše vyřeší v e-shopu přes počítač v klidu z domu.

V Kordisu zatím ještě dolaďují, jak to bude s ověřením identity dotyčného, například toho, že má nárok na slevu. V Brně to je tak, že při prvním nákupu musel člověk zajít osobně k pokladně, při opakovaném už ne. V kraji však ve všech obcích, zejména těch malých, kamenné pokladny nejsou.

„Už v nejbližších dnech bude také možné, aby se držitelé elektronických jízdenek pro brněnské zóny 100 a 101 prokazovali ve vlacích i v regionálních autobusech pouze bankovní kartou,“ doplnil Horský. To dosud není možné a lidé musí ukazovat na papíře či v mobilu speciální kód.