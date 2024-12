V brněnské pískovně se opět svádí boj o moc, jednatelé na sebe útočí navzájem

Jak zjistil iDNES.cz, na brněnský magistrát dorazil dopis líčící údajně nezvyklé kroky jednatele pískovny Viktora Mrňouse. Ten je v jejím čele právě poslední dva roky, tedy od té doby, co skončili obvinění šéfové a někdejší černovičtí politici – sociální demokrat Jiří Novotný a lidovec Jiří Hasoň.

„Je zřejmé, že Ing. Mrňous často postupuje nehospodárně, bez potřebné odborné péče, v rozporu s právními předpisy i provozním řádem naší společnosti a v rozporu s cílem hospodaření na pozemcích svěřených statutárním městem Brnem a vystavuje tak naši společnosti nebezpečí uložení sankcí ze strany příslušných státních orgánů i soukromoprávních žalob,“ líčí v dopise Robert Quitta - muž, jehož do firmy jako druhého jednatele dosadil brněnský magistrát, aby dohlížel na velké majetkové změny, které jsou nyní v plánu.

Už teď v prosinci budou brněnští zastupitelé rozhodovat o velkých směnách parcel právě mezi městem, soukromníky a developerskou společností CTP, která v sousedství pískovny vybudovala velkou průmyslovou zónu známou jako Černovické terasy. Developer tím může získat další prostory pro výstavbu.

K tomu se navíc na prosincové jednání nejspíš dostane i rozhodnutí o prodeji parcel odhadem za víc než půl miliardy korun. „Na schůzi rady to budeme řešit ještě před zastupitelstvem,“ uvedl brněnský radní Jiří Oliva (SOCDEM).

Spor kvůli druhé váze

Sdělení Quittova dopisu na Olivu podle jeho slov působilo „otřesně“. Quittu si i kvůli vážným obviněním, která v dopise padají, pozvali radní na kobereček, aby jim to vysvětlil.

Minulý týden ve středu totéž zopakovali i s druhým jednatelem Mrňousem. Ten ale jakékoliv pochybení odmítl. „Považuji to celé za zmanipulované informace. Nic z toho není pravda, tedy že by například pískovně hrozila likvidace,“ ohradil se Mrňous proti nařčením.

A na stejné vlně s ním je i starostka městské části Brno-Černovice, pod niž pískovna spadá, Petra Quittová (STAN). „Já se nedomnívám, že by tam docházelo k nějaké nekalé činnosti,“ řekla. Shoda příjmení s jedním z šéfů pískovny je podle ní zcela náhodná, není mezi nimi příbuzenský vztah.

Quitta kupříkladu Mrňousovi vyčítá, že všechna auta vozící odpad do pískovny na zavezení vytěžených prostor nevyužívají váhu společnosti K-EKO. Mrňous totiž po svém nástupu do pískovny nechal pořídit druhou váhu, aby nebyla firma na společnosti K-EKO závislá. Quitta tento krok kritizuje kvůli údajnému riziku pokuty až 60 milionů korun ze strany zmíněné firmy.

„Společnost nemá dle smlouvy žádné exkluzivní podmínky výhradního práva k vážení odpadů pro pískovnu a o oprávněnosti jejich odlišného názoru, prosazovaného panem Quittou, by musel nejprve rozhodnout soud,“ reagoval Mrňous druhým dopisem. Zároveň se vůči němu ostře vyjádřil, že jeho představa o vedení pískovny byla „mírně řečeno, mocensky zaměřená“.

Quittova obhajoba společnosti K-EKO skutečně působí poněkud zvláštně. Nejpozději v roce 2022 se totiž dostala do hledáčku kriminalistů kvůli jejímu napojení na hlavního obviněného v kauze kolem pískovny, brněnského podnikatele Michala Horkého, a možnému vyvádění peněz z městské společnosti.

Situaci musí vyřešit městská část

Radní Oliva nechtěl říct, zda Mrňous na středečním jednání dokázal jeho i další kolegy přesvědčit, že informace obsažené v dopise od Quitty jsou nepravdivé a provoz pískovny si stojí naopak velmi dobře. „Moje dojmy jsou irelevantní. Nemáme kapacity to vyšetřovat ani nám to nepřísluší, je to záležitostí městské části,“ prohlásil.

Černovická starostka plánuje kvůli pískovně co nejdříve svolat jednání. Současný stav, kdy dva jednatelé spolu nedokážou vycházet, považuje za naprosto neudržitelný. Řešení chce mít na stole do konce roku. „I to bude předmětem jednání,“ reagovala starostka na dotaz, zda chce Quittu odvolat. Podle ní musí záležitost nejdříve probrat s vrcholnými politiky na magistrátu, když právě na jejich přání jej do vedení pískovny černovičtí radní zvolili.

Quitta byl přitom až druhý nominant magistrátu. Prvním byl bývalý generální ředitel Technických sítí Brno Michal Čoupek. Z nedávné doby je však tento muž spíš znám z Pražských služeb, jeho jméno se navíc objevuje i v policejním spise korupční kauzy Dozimetr.

Ta se stále vyšetřuje, stejně jako dění v černovické pískovně. Detektivové v tomto případu aktuálně stíhají deset lidí a tři firmy. Všichni jsou vyšetřováni na svobodě. „Někteří požádali o přiznání statusu spolupracujícího obviněného,“ informoval Radek Bartoš z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, jež kauzu dozoruje. Počet obviněných, kteří trestnou činnost doznávají, žalobce neupřesnil.