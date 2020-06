Podivné Vokřálovy kroky. Rozhádal se s kolegy i ostatními stranami

Řada podivných kroků vyústila až v pondělní nenadálou rezignaci, kterou překvapil i své spolustraníky.

1 Napjaté vztahy na hejtmanství

Z Brna se hned po neúspěchu po komunálních volbách přesunul zájem Petra Vokřála na hejtmanství, kde se však kvůli své neústupnosti často dostával do střetů.

Podle krajského náměstka Romana Hanáka (ČSSD) také často chyběl na poradách vedení s hejtmanem Bohumilem Šimkem (ANO), kam měl chodit z nově získané pozice předsedy klubu krajských zastupitelů za hnutí ANO. „Lépe se mi komunikovalo s Petrem Hýblerem, když byl předsedou klubu,“ poukazuje Hanák.

Právě on se dostal s Vokřálem do konfliktu kvůli dlouho plánovanému nákupu vlaků za sedm miliard. Brněnský exprimátor začal pár týdnů před schválením smlouvy mluvit o údajných rizicích této investice. „Dodnes nerozumím, proč to dělal,“ diví se Hanák.

2 Válka o zrušení brněnských buněk

Rozepře ohledně nákupu vlaků měli s Vokřálem také vlastní spolustraníci. „Komunikace vázla od něj i paní Malé (Taťány Malé, radní a krajské šéfky ANO – pozn. red.). Všechno jsem si sama zjišťovala, pak najednou přišel příkaz, že sice bude volné hlasování, ale že pro to nemáme být. Pak jen snad oni dva hlasovali proti,“ připomíná krajská zastupitelka a šéfka černovické buňky ANO Šárka Korkešová.

Zlou krev uvnitř hnutí si Vokřál nadělal zejména zrušením brněnských buněk v Černovicích, Starém Lískovci a v Židenicích. Jako důvod uvedl jejich propojení s kauzou Stoka spojenou s někdejším místostarostou Brna-střed Jiřím Švachulou, obviněným z manipulací s veřejnými zakázkami za stovky milionů.

Zrušené organizace se však odvolaly k celostátnímu vedení hnutí a to jejich činnost i pro nejasné důkazy následně obnovilo. Po této porážce začal Vokřál rychle ztrácet půdu pod nohama. „Proslýchá se, že už Babiš nechtěl, aby byl Vokřál lídrem,“ tvrdí člen buňky ANO ve Starém Lískovci Michal Němeček.

3 Nízký potenciál pro sestavení koalice

Kvůli své neochotě k ústupkům získal Vokřál pověst muže, se kterým je těžké se dohodnout. I proto jeho potenciál pro vyjednávání koalice klesl k nule a hnutí se obávalo opakování scénáře z posledních voleb v Brně, kdy ostatní strany ANO coby vítěze obešly. „Není člověkem dialogu. Když řekne, že to tak bude, tak si to třeba i silou protlačí,“ upozorňuje Němeček. „S panem Vokřálem nikdo nechce jednat,“ tvrdí Korkešová.

Podle Ivy Votavové, šéfky ANO v Židenicích, je Vokřálovým problémem jeho dominance. „Ale i manažer by měl umět naslouchat,“ říká.

Ostatním stranám vadí rovněž Vokřálova „toxicita“ a propojenost s kauzami jeho hnutí. Byl tváří ANO v době, kdy na Brně-střed řádil Švachulův gang. Šéfka brněnského ANO a Vokřálova spojenkyně Karin Karasová ale oponuje. „V Brně je vnímán velmi dobře. Nevím, z čeho kdo vycházel, když říkal, že má menší koaliční potenciál,“ reaguje.

Podle krajského náměstka za TOP 09 Jana Vituly si teď političtí konkurenti mnou ruce nad tím, v jakých problémech se ANO zmítá. „Odchod Petra Vokřála určitě ANO oslabí a ve volbách poškodí, tím jsem si jistý,“ míní.

4 Sázka na klidného a zkušeného Šimka

Po Vokřálově odchodu se v jihomoravském ANO znovu rozjel boj o to, jak bude vypadat kandidátka do podzimních krajských voleb a kdo bude její lídr. Mnozí straníci teď prosazují, aby se o post hejtmana znovu porval ten stávající, tedy Bohumil Šimek. „Byl bych rád, aby byl lídrem pro krajské volby,“ přimlouvá se místostarosta Brna-sever David Aleš, který patří do tábora Vokřálových kritiků.

„Šimek je pracovitý a i z toho, co vidím a slyším na kraji, má více šancí vyjednat koalici než Petr Vokřál,“ je přesvědčena i Korkešová. Pro Šimka hovoří také jeho bezkonfliktnost a fakt, že je nestraníkem. Nebyl rovněž přímým aktérem žádného ze skandálů ANO a jako kompromisního politika jej oceňují i političtí soupeři.

Na Šimkovu stranu se postavil i poslanec Rostislav Vyzula, který spolu s dalšími prosazuje změnu celé kandidátky. Vokřál si ji totiž upravil podle svého a některá jména jako Taťánu Malou vytáhl nahoru.

Šimek se k současnému dění nechtěl vyjadřovat. „Nejsem zastáncem rychlých vyjádření a překotných rozhodnutí, proto se dál věnuji své každodenní práci hejtmana, další postup musí před volbami určit samotné hnutí ANO,“ sdělil. Na dotaz, jestli je připraven nahradit Vokřála jako lídr v krajských volbách, reagoval, že nechce řešit „co by kdyby“.

V úterý večer se kvůli mimořádné situaci narychlo scházelo krajské předsednictvo. Nový lídr kandidátky se však bude řešit až na čtvrtečním jednání předsednictva hnutí, které svolal předseda Babiš.