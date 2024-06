Vhodil petardy k sousedovi, který ohluchl. Při vynášení trestu se viník smál

Na místě byli v době incidentu další lidé včetně matky poškozeného, kteří svědčili. Celou situaci zachycují i bezpečnostní kamery. Vašica se snažil hájit tím, že ze záběrů není zřejmé, že by to byl on, a že petardy mohl házet kdokoliv.

„Mají tam ještě jeden vchod z boční uličky, kde mohla petardy házet jeho žena nebo kdokoliv jiný,“ prohlásil u Krajského soudu v Brně, k němuž se odvolal.

Zmocněnec poškozeného však považuje jeho tvrzení za naprosto absurdní, s čímž se ztotožnil i soud, který Vašicovo odvolání zamítl. Muž tak za těžké ublížení z nedbalosti dostal pravomocně trest ročního vězení, který má podmíněně odložený na zkušební dobu dvaceti měsíců.

Při čtení dnešního rozsudku se Vašica viditelně uchechtl. „Pokud je vám něco k smíchu, můžete jít ven,“ pokárala jej předsedkyně soudního senátu Monika Staniczková za nevhodné chování.

Obžalovaný odpověděl, že se jen škrábal na tváři, ačkoliv pod rukou zakrýval úsměv. „Tak už se neškrábejte,“ napomenula ho druhá soudkyně Šárka Dufková, když si nepřestal na obličej sahat.