Kousek od rušné silnice vládne klid. V Brně otevřeli nový park i pěšiny

Pěší sejdou dolů po serpentinových stezkách nebo schodišti, které je jedním z nejdelších ve městě. Cesta s lavičkami vede po zasypaném tramvajovém tunelu a silniční galerii.

Chodci nově nemají poznat, kde končí Wilsonův les a kde začíná nový park vybudovaný coby součást velké dopravní stavby. Přibyly téměř dva kilometry chodeckých tras, 356 stromů, 813 popínavých rostlin a 1 122 keřů. Na levé straně řeky Svratky slouží nová stezka pěším a cyklistům, když doplňuje oblíbenou a značně vytíženou trasu na opačné straně.

Nad tunelem se nachází zelená zóna, kde ruch z dopravy není téměř vůbec slyšet. Lidé tam proto mohou relaxovat nebo se procházet třeba se psem. Nahoru do lesa vede i visuté schodiště se 124 schody uchycené do skalního masivu. Na jeho vrchním konci je jedna z laviček, která poskytuje krásný výhled do údolí.

Po cestě nad tunelem směrem do Pisárek se lidé dostanou k obnovené kapličce svatého Antonína z Padovy, která na místě zbyla jako poslední pozůstatek někdejší osady Kamenný Mlýn. Stojí vedle tramvajové trati ústící do tunelu.

„Byla dost zdevastovaná, za ní došlo i ke skalnímu sesuvu, cílem tedy bylo obnovit její novogotickou podobu,“ zmínil náměstek brněnské primátorky René Černý (ANO).

Dřív byla kaplička odříznutá u skály, proto k ní téměř nikdo nechodil. Při úterním slavnostním zprovoznění pěších tras ji požehnal emeritní biskup Vojtěch Cikrle.

Očekává se víc návštěvníků

Kromě nové zelené zóny mohou lidé využít také tři stezky ve Wilsonově lese, které byly zhruba pět let uzavřené a neudržované kvůli náročné stavbě pod skálou. „Dostaly se do stavu, kdy by jimi dnes člověk prošel jen velmi těžko. Museli jsme odstranit polomy a vývraty, které se tam za tu dobu nahromadily,“ řekla správkyně parku Alexandra Koutná z Veřejné zeleně města Brna.

Sjednoceného dojmu mezi Wilsonovým lesem a novým samostatným parkem chtějí správci zeleně dosáhnout použitím stejné barvy kameniva nebo podobného zábradlí v místech, kde musí být kvůli bezpečnosti nově umístěno. Nová zeleň rozšíří parkovou plochu Wilsonova lesa, který se rozkládá na víc než 34 hektarech a zahrnoval dosud zhruba osm kilometrů tras.

O novou plochu nad tunelem se postarají správci zeleně, kteří očekávají výrazný nárůst počtu návštěvníků lesoparku nacházejícího se vedle Masarykovy čtvrti. Po sejití dolů z prudkého svahu se lidé dostanou dál k vodě buď po chodníku nad zasypanou stavbou, nebo po nové lávce překlenující rušný čtyřpruh na konci Žabovřeské na straně Pisárek.

Středečním slavnostním zprovozněním tras pro pěší a cyklisty definitivně končí práce na Žabovřeské, které začaly v roce 2018 a byly rozděleny do dvou etap. Ředitelství silnic a dálnic investovalo do proměny lokality spočívající mimo jiné v odstranění silničního špuntu dvě miliardy korun. Brno přidalo dalších 250 milionů, které posloužily k sadovým úpravám nebo obnově kapličky.