Celníci na D2 zabavili tři miliony tablet určených k výrobě pervitinu

10:54

Celníci v autě na dálnici D2 zajistili tři čtvrtě tuny tablet s obsahem efedrinu určených pro výrobu pervitinu. Je to největší záchyt na jihu Moravy za 25 let. Z daného množství by bylo možné vyrobit až 80 kilogramů pervitinu.