U břeclavského nádraží zruší parkoviště, lidé půjdou k vlakům pěšky

Třicet milionů korun chce břeclavská radnice investovat do úprav prostoru před vlakovým nádražím. Na začátku letošního roku v Břeclavi skončila dvouletá rekonstrukce zdejší výpravní budovy, jež jí vrátila prvorepublikovou tvář.

Prostor před ní je teď ve srovnání s elegantní stavbou jako pěst na oko. Radnice chce nevzhlednou plochu, která je dnes spíš chaotickým parkovištěm, změnit na „náměstíčko“ se spoustou zeleně i vodními prvky. Auta mají zmizet.

A právě to vadí opozici i řadě Břeclavanů. „Z původních více než čtyřiceti parkovacích míst se počítá se třemi místy v režimu kiss and ride (polib a jeď),“ popisuje na Facebooku opoziční Naše Břeclav v čele s jejím lídrem Filipem Šálkem.

Parkovacích míst má ubýt, přestože se do nádražní budovy přesunuly i některé úřady – například správa sociálního zabezpečení, posudkoví lékaři či policie. Těm a také taxikářům má sloužit pouhých devět parkovacích míst.

„Prostor před nádražím vlastnily původně České dráhy, které v roce 2015 pozemek prodaly městu za účelem jeho úpravy. Otázkou je, zda by České dráhy s odprodejem souhlasily, kdyby věděly, že se stávajícím parkovištěm, které využívají také jejich cestující, se v rámci úpravy nebude počítat,“ kritizuje Naše Břeclav s tím, že k záměru se údajně negativně vyjádřila policie i Správa železnic.

Místo pracujících nám tu parkují studenti, říká starosta

Vedení radnice chtělo už letos kopnout do země. Teď ale nechává projekt přepracovat. „Chceme mu dát ještě větší šmrnc,“ podotýká místostarosta Jakub Matuška (Mladí a neklidní). O to se má postarat ostravská architektonická kancelář Projektstudio, která tvořila například předprostor hlavního nádraží v Ostravě.

Podle Matušky by se však úpravy projektu parkování příliš dotknout neměly. „Nechceme tady velké plochy pro dlouhodobé stání. Uvědomujeme si ale, že na parkovací místa je u nádraží velký tlak. Území proto řešíme jako širší celek. Auta se dají odstavit do dvou set metrů, což je docházková vzdálenost,“ poznamenal Matuška.

Podle něj je ve hře varianta výstavby parkovacího domu na nedalekém bývalém autobusovém nádraží. Jednoduchá montovaná konstrukce, na niž by město mohlo získat dotaci, by přidala nejméně sedmdesát míst pro auta navíc. Město také jedná s Českými drahami i dalšími soukromými subjekty o využití jejich pozemků.

Že bude potřeba auta z přednádraží někam přesunout, radnice řešila už dříve. „Už ve chvíli, kdy jsme věděli, že se bude rekonstruovat výpravní budova a předprostor nádraží, jsme jako preventivní krok rozšířili stávající parkoviště na bývalém autobusovém nádraží,“ informoval na tiskové konferenci na konci minulého roku starosta Břeclavi Svatopluk Pěček (ANO).

Přiznává však, že se tam parkování poněkud „vymklo z rukou“. Parkovací místa za dvacetikorunu na den měla fungovat v režimu park and ride (zaparkuj a jeď).

„Mysleli jsme si, že budou sloužit pro ty, co přijedou autem z okolních obcí a pokračují do zaměstnání třeba do Brna vlakem. Jenže si toto parkoviště oblíbili třeba studenti nedalekého gymnázia. Parkuje nám tam kdekdo, neslouží nám to pro ten prvotní účel,“ poznamenal starosta.