Brno buduje stovky parkovacích míst, často však zůstávají prázdná

Brno zatím nedokázalo naučit „přespolní“, aby se svými auty nezabírali místo v ulicích a místo toho zamířili na odstavné plochy.

Už před dvěma lety například vyrostl u brněnského Zetoru za 41 milionů korun prostor pro 220 vozů. Parkování na půl dne tu vyjde na 20 korun, přesto bývá kapacita obvykle využita jen zhruba ze čtvrtiny.

„Město připravuje další typy parkovacích oprávnění, které by mohly řidiče motivovat k parkování na daném místě. Rovněž je v diskusi spojení platby za parkování a jízdenky do MHD. V současnosti jsou projednávány technické možnosti, za kterých budou dané věci realizovatelné,“ nastiňuje Anna Dudková z tiskového oddělení magistrátu, jak Brno hodlá řidiče k Zetoru přilákat.

Poloprázdno ovšem není zdaleka jen tam. Z dat za posledního půl roku, která si MF DNES vyžádala u městské firmy Brněnské komunikace, je vidět nízký zájem i o další parkovací domy.

Třeba v Pinki Parku v Kopečné ulici nedaleko centra města stojí denně průměrně patnáct aut, přestože kapacita je šestkrát větší. Průměr tu navíc výrazně nezkreslují ani noci či víkendy, protože prázdno bývá také ve všední dny. Svou roli v tomto případě může hrát i cena, jelikož každá hodina parkování vyjde na 30 korun.

Lepší situace je na parkovišti Skořepka, kde se za den vystřídá více aut, než je k dispozici míst, přesto i tady během všedních dní zůstává čtvrtina až pětina kapacity volná.

Brno chce letos postavit zhruba 750 míst

Město přesto čeká, že zájem o odstavování aut v této lokalitě bude růst, a plánuje zde tak za 140 milionů korun vybudovat parkovací dům pro 219 aut. To je čtyřikrát víc, než kolik jich tu může stát dnes.

„Stavební povolení bylo vydáno v listopadu minulého roku, nicméně proti jeho nabytí právní moci se před koncem roku odvolali sousedé a nyní se čeká, jak věc dopadne,“ informuje mluvčí Brněnských komunikací Vladimíra Navrátilová, proč se plánovaný podzimní začátek stavby zpozdil.

Podobná situace je prozatím i u lokality na rohu Šumavské a Veveří, kde v budoucnu najde místo pod střechou asi 430 aut a venku další stovka. Práce měly začít nyní na jaře, ani to se však nejspíš nestihne.

„Parkovací dům má všechna potřebná povolení a v současnosti se zpracovává zadávací dokumentace na zhotovitele. Financování tohoto projektu bude rozděleno mezi Brno a Brněnské komunikace,“ přibližuje Dudková. Na dotaz, kdy stavba začne, však neodpověděla.

V tomto případě je rozšíření parkovací kapacity potřeba, řidiči v této lokalitě totiž často marně hledají volné místo i na zdejší placené ploše. Ta je však v tomto ohledu společně s Domini Parkem na Panské spíše výjimkou.

Využitá kapacita: deset procent

To dokládá i parkovací dům River Park v Polní u justičního paláce, který jako jediný vyrostl v tomto volebním období. Funguje už téměř rok, přesto bývá stavba za 50 milionů často využitá jen minimálně. Denní obsazenost nedosahuje ani deseti procent, a to navzdory tomu, že se v sousedství nacházejí úřad práce, soudy, hokejová aréna nebo velké kancelářské prostory na Holandské.

„Situace není jednoduchá, ale jinak nám ji nepřísluší hodnotit. Nezbývá nám než konstatovat reálný stav,“ podotýká neurčitě mluvčí Brněnských komunikací Navrátilová s odkazem na magistrát.

Přestože je parkovací dům zvlášť večer a přes noc takřka prázdný, obyvatelé okolních ulic, kteří mají problém u svých domů zaparkovat, v něm paradoxně bezplatně „odložit“ auto nemohou.

„Mně to taky vadí. Ptal jsem se na to a bylo mi řečeno, že se na to čerpala dotace, takže po dobu udržitelnosti to musí fungovat v tomto placeném režimu. Jinak to není možné ani pro místní,“ reaguje na výtky radní pro dopravu městské části Brno-střed Jan Mandát (za ODS).