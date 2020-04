Řidičům na jižní Moravě dala města čas, placené parkování bude od pondělí

Vládní změna přišla narychlo v pondělí večer a Brno teď bude během následujících dnů postupně spouštět všechny systémy včetně parkovacích automatů. Magistrát chce dát také lidem čas na to, aby se o návratu k běžnému režimu stihli dozvědět a vyřídili si potřebná parkovací oprávnění.

„Dokud nebude systém v plném provozu, nebudeme placené oblasti ani monitorovat,“ uvedl magistrát.

Zároveň mohou rezidenti počítat s tím, že jim brněnský magistrát prodlouží platnost jejich oprávnění o dobu, kdy byly modré zóny bezplatné.

Podobně je bezplatné parkování možné i u dalších stání v Brně, kde jsou běžně závory.

„U vjezdu je dnes sice už závora dole, ale na výjezdu nahoře a bude tak do pondělí, takže řidiči při odjezdu nemusí nic platit,“ doplnila Radka Matuszková z odboru dopravy brněnského magistrátu.

Město tím chce předejít tomu, že na parkovišti zůstanou zablokovaná auta lidí, kteří přijeli v minulých dnech s vědomím, že je parkování zdarma.

Na změnu se připravují i všechna okresní města kraje. Břeclav, Blansko, Hodonín dává čas lidem do pondělí stejně jako Brno. „Ani by to jinak nebylo fér,“ míní mluvčí Hodonína Josef Horníček.

Ve Vyškově sice budou automaty v provozu od středy, zhruba do konce týdne však budou strážníci podle mluvčího radnice Michala Kočího k neplatícím řidičům benevolentní. Především je o změně chtějí informovat.

Znojmo zavede placení hned od začátku května, ale i tamní strážníci budou v prvních dnech k řidičům benevolentní, pokud parkování nezaplatí.

Se stejným datem ruší ve Znojmě i bezplatnou MHD, k čemuž už minulý týden přistoupili v Blansku a Adamově. Před týdnem už také Jihomoravský kraj obnovil nástup předními dveřmi do autobusů a kupování jízdenek u řidiče, což dosud nebylo možné kvůli omezením souvisejícím s koronavirem.