  5:08,  aktualizováno  5:08
Odstavit auto v Brně, v jehož části fungují modré zóny, není pro řidiče jen tak. V historickém centru města platí zóna A, která je určena pouze místním a předplatitelům. V zóně B v širším centru je možné zadarmo parkovat o víkendu, v zóně C pak přes den. Jinak se musí platit. Jednotlivé zóny lze rozeznat podle informačních cedulí. Další variantu představují nákupní centra, parkovací domy a záchytná parkoviště. Kde se dá v Brně parkovat zdarma?
Na brněnském parkovišti P+R u Zetoru v Líšni stává i ve všední dny jen pár aut....
Na brněnském parkovišti P+R u Zetoru v Líšni stává i ve všední dny jen pár aut. | foto: Filip Fojtík, MAFRA

Kde zaparkovat zdarma?

Bezplatně jde odstavit auto tam, kde nejsou vyznačeny modré zóny, to znamená například v Bystrci, Komárově, Černovicích, Slatině nebo Líšni, tedy v okrajových částech města.

V zóně C se může zadarmo parkovat ve všední den od 6 do 17 hodin a kdykoliv o víkendu nebo svátcích. Tento režim platí v těchto částech: Štýřice, Staré Brno, Trnitá, Zábrdovice, Židenice, Husovice, Černá Pole, Ponava, Královo Pole, Medlánky, Žabovřesky, Veveří, Stránice a Nový Lískovec. Postupně se přidávají další.

V zóně B kolem historického centra je bezplatné parkování pouze o svátcích a víkendech. Oblast je ohraničena ulicemi Poříčí, Uhelná, Úzká, Cejl, Drobného, Pionýrská, Hrnčířská, Šumavská, Veveří, Úvoz, Hlinky a Křížkovského.

V obou zmíněných zónách je také možné na hodinu zaparkovat zdarma i v „placených časech“. Jde to však pouze jednou za den a je nutné se registrovat přes aplikaci ParkSimply, EasyPark nebo online parkovací automat.

Do zóny A v historickém centru smí pouze rezidenti a abonenti, ostatním je vjezd zakázán. Oblast je ohraničena ulicemi Nádražní, Divadelní, Rooseveltova, Joštova a Husova.

Parkování zdarma
ZónaKdyKde
zóna Bo víkendech a svátcíchoblast mimo historické centrum ohraničena ulicemi Poříčí, Uhelná, Úzká, Cejl, Drobného, Pionýrská, Hrnčířská, Šumavská, Veveří, Úvoz, Hlinky a Křížkovského
zóna Cve všední dny od 6 do 17 hodin, o víkendech a svátcíchŠtýřice, Staré Brno, Trnitá, Zábrdovice, Židenice, Husovice, Černá Pole, Ponava, Královo Pole, Medlánky, Žabovřesky, Veveří, Stránice a Nový Lískovec
mimo modré zónykdykolivnapříklad Bystrc, Komárov, Černovice, Slatina nebo Líšeň

Jak poznat jednotlivé zóny?

Na začátku každé ulice či vyhrazeného parkovacího bloku je cedule s označením dané zóny. A má červenou barvu, B zelenou a C modrou. Barevné označení zón je však pouze na zmíněných tabulkách, pozemní čáry jsou pokaždé modré.

Kolik stojí modré zóny?

Za parkování v zóně B se platí 40 korun za hodinu, přičemž první hodina je zdarma. Všední dny jsou zpoplatněny celých 24 hodin.

V zóně C stojí parkování 30 korun za hodinu, první hodina je opět zdarma. Platí se ve všední dny od 17 hodin do 6 hodin ráno.

Jak platit parkování?

Na placení parkování v modrých zónách existuje několik způsobů: parkovací automaty, online automat, aplikace ParkSimply, EasyPark nebo SMS platba.

Automaty: Do automatu zadáte registrační značku, zvolíte dobu stání, vložíte peníze a odeberete parkovací lístek. Automaty jsou umístěny v zóně B v každé dotčené ulici. Vytištěný lístek není nutné vkládat za okno auta, SPZ je totiž uložena v systému a lístek slouží pouze jako doklad pro řidiče.

Platba online: On-line parkovací automat najdete na stránkách Parkování v Brně. Zpřístupněte svou polohu, zadejte parkovací zónu, dobu stání a registrační značku. Zvolte platební metodu (například platební kartu) a platbu potvrďte.

Aplikace ParkSimply nebo EasyPark: Aplikace jsou ke stažení pro Android i iOS. Zpřístupněte polohu, zadejte registrační značku a vyplňte údaje k platební kartě. Po zaparkování spusťte aplikaci a nastavte čas. Poté potvrďte platbu.

Platba SMS: na číslo 902 06 odešlete SMS ve tvaru BR mezera Zóna mezera RZvozidla mezera DobaParkování. Modelový příklad pro zónu B na 120 minut:

BR B 1B11234 120. (Tedy BR – zóna B – SPZ – a čas 120 minut.)

Parkování v obchodních domech

Obchodní centrum Velký Špalíček

Podzemní parkoviště se 108 místy, cena činí 40 korun na hodinu. Jediná trasa možná bez povolení magistrátu vede okolo Besedního domu po ulici Solniční, pak je třeba zabočit vpravo do ulice Veselá a jet směrem na Dominikánské náměstí. Vjezd do garáží je z ulice Dominikánská.

Galerie Vaňkovka

Venkovní i podzemní parkoviště s tisícovkou míst. Prvních 15 minut je zdarma, první dvě hodiny stojí 30 korun, každá další hodina pak rovněž 30 korun. Parkování je zdarma v sobotu od 13 hodin, v neděli a ve svátky po celý den. Vjezd je z ulic Dornych a Trnitá.

Nákupní centrum Královo Pole

Venkovní a kryté parkoviště s 872 místy. Platí se 30 korun na hodinu, první 3 hodiny parkování jsou zdarma. Nákupní centrum se nachází na adrese Cimburkova 4.

Olympia Brno

Parkovací plocha s kapacitou 4 027 míst, která jsou rozmístěna před každým vstupem do nákupního centra. Část stání je umístěna v parkovacím domě. Parkování je zdarma.

Parkovací domy v Brně
NázevAdresaCenaWeb
RozmarýnKounicova 2aPO-NE (8:00-22:00) 40 Kč/hodina, PO-NE (22:00-8:00) 20 Kč/hodina, 1 den 390 Kč, 7 dnů 1 720 Kč, 10 dnů 2 780 Kčwww.parkovani-brno-centrum.cz
Garáže u Janáčkova divadlaRooseveltova 3PO-NE (8:00-22:00) 30 Kč/hodina, PO-NE (22:00-8:00) 20 Kč/hodina, 1 den 360 Kč, 14 dnů 2 880 Kčwww.jdparking.cz
Domini ParkHusova 14aPO-PÁ (6:00-22:00) 50 Kč/hodina, PO–PÁ (22:00-6:00) 40 Kč/hodina, SO-NE 40 Kč/hodinawww.bkom.cz/parkovani
IBC BrnoPříkop 6PO-PÁ (6:00-18:00) 35 Kč/hodina, 20 Kč/každá další hodina, PO-PÁ (18:00-6:00) 15 Kč/hodina, SO-NE 20-25 Kč/hodinawww.centerparking.cz
Academy ParkVeveří 100PO-NE (00:00-24:00) 40 Kč/hodinawww.bkom.cz/parkovani
Pinki ParkKopečná 24PO-PÁ (8:00-00:00) 30 Kč/hodina, PO-NE (00:00-8:00) 10 Kč/hodina, SO-NE (8:00-00:00) 20 Kč/hodinawww.bkom.cz/parkovani
River ParkPolní 391PO-NE (00:00-24:00) 50 Kč/prvních 12 hodin, 100 Kč/každá další hodina (max. 24 hodin)www.bkom.cz/parkovani
Benešova - naproti hotelu GrandBenešova 52PO-PÁ (8:00-18:00) a SO (9:00-13:00) průjezd parkovištěm do 15 minut zdarma, 40 Kč/16 minut až hodina, 40 Kč/každá další hodina, NE a svátky zdarmawww.bkom.cz/parkovani
VeveříVeveří 331/95PO-PÁ (8:00-16:30) průjezd parkovištěm do 30 minut zdarma, 40 Kč/31 minut až hodina, 40 Kč/každá další hodin, SO, NE a svátky zdarmawww.bkom.cz/parkovani

Záchytná parkoviště P+R (Park and Ride)

Jde o záchytná parkoviště na principu „zaparkuj a dále jeď městskou hromadnou dopravou“. Parkoviště jsou umístěna u zastávek a dopravních uzlů.

P+R Líšeň u Zetoru

Adresa: Trnkova
Cena: První 2 hodiny zdarma, 2-12 hodin 20 Kč, 12-24 hodin (a za každých dalších 24 hodin) 100 Kč
Možnost platit kartou

P+R u Ústředního hřbitova

Adresa: Heršpická
Cena: První 1 hodina zdarma, 2. a 3. hodina 30 Kč, 4-12 hodin 40 Kč, 12-24 hodin (a za každých dalších 24 hodin) 100 Kč
Možnost platit kartou

P+R parkovací dům River Park

Adresa: Polní 35
Cena: prvních 12 hodin 50 Kč, po 12 hodinách 100 Kč/hod
Možnost platit kartou

Další možnosti parkování v Brně

Parkování do 60 minut

V rámci krátkodobého parkování (do 60 minut) jsou v Brně zavedeny mimo modré zóny dva mechanismy. Jedná se o parkovací kotouč a Kiss and Ride.

Parkovací kotouč
Tato místa jsou určena pro stání na dobu vymezenou na cedulce pod značkou, čas příjezdu řidič vyznačí na parkovacím kotouči a umístí ho za čelní sklo. Využívají se hlavně u školek či zdravotních středisek.

Kiss and Ride (K+R)
Tato místa umožňují zastavení jen pro výstup či nástup, řidič se nesmí vzdálit od auta. Využívají se hlavně u škol nebo přestupních uzlů.

Další informace o parkování v Brně najdou řidiči na městském webu parkovanivbrne.cz.

