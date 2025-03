Pobouřené reakce vyvolala vizualizace ukazující podobu parkovacího domu. BKOM i Brno ji sdílely na sociálních sítích, pod příspěvkem se hromadí desítky kritických komentářů.

Na vizualizaci je vidět železobetonový skelet objektu bez fasády, který jako by neměl obal. Veškerý prostor uvnitř slouží pouze autům. Chybí jakékoliv komerční jednotky s obchody nebo službami v přízemí, zeleň představují jen travnaté plochy před budovou a dva stromy.

„To nemyslíte vážně?! Stavba na jedné z hlavních tříd vedoucích do centra, vlastně v centru samotném, na exponovaném nároží a záměrem je neměstotvorná arogantní monofunkční krabice bez jakékoli ambice o architektonický výraz? Hlavně že ‚Brno funkcionalistické‘ - naproti synagogy od Otty Eislera z roku 1935 ‚vyšvihnete‘ ‚ toto?!“ nechápe třeba uživatelka Dagmar S.

„Nic hnusnějšího jsem dlouho neviděl. Extrémní mrhání veřejnými prostředky,“ přidává se Adam B.

A přidávají se i odborníci. „Ty vo*e - rád bych věděl, kdo vymyslel, zadal, naprojektoval a povolil tuto hrůzu! Chce se mi zvracet. Brno symbol funkcionalismu se chce zapsat na architektonickou mapu, kdy povolilo a postaví barák, kde jsou jen sloupy a stropy. Asi purismus. Fuchs, Mies, Polášek, Wiesner a další začali rotovat v hrobech. Opatření proti přehřívání - nikde. Zeleň a zelená střecha (součást brněnských standardů) - nikde. Fotovoltaika - nikde. Architektura - nikde,“ rozzlobil se na svém facebookovém profilu architekt Milan Kramoliš.

Mnozí kritici nechápou, jak mohla nevzhledná podoba domu, umístěného navíc na exponovaném místě na rohu Křenovy a Vlhké ulice na dohled od historického jádra města, „projít“ přes Kancelář architekta města Brna (KAM). Její pracovníci se běžně k podobným stavbám vyjadřují. V tomto případě se tak ale nestalo, společnost BKOM s ní Skořepku nekonzultovala. Podle informací iDNES.cz firma KAM jednoduše „obešla“.

Vizualizace neukazuje finální stav, říká architekt

I proto městský architekt Jan Tesárek neváhá použít ostrá slova k podobě projektu. „Křenová je městskou třídou, ulicí celoměstského významu. Bohužel, návrh domu na nároží Křenové a Skořepky je ukázkovým příkladem, jak taková stavba nesmí ve městě vypadat,“ míní Tesárek.

„Jde o naprostou rezignaci na architekturu, na krásu a funkčnost ulice, potažmo na kvalitu města a života v něm. Nejde tu jenom o periferní vzhled, kdy neschopnost navrhnout dobrou fasádu autor vyřeší tak, že ji prostě neudělá. Chybí tu živý parter, chybí vyřešení veřejného prostranství v ulici Skořepka, nepracovalo se s nárožím, s proporcí,“ vyjmenovává negativa.

„Do těsné blízkosti historického centra, na křižovatku, která se brzy stane jedním ze vstupů do nově se rozvíjející čtvrti Radlas, do sousedství secesního kostela Neposkvrněného početí Panny Marie, funkcionalistické synagogy Otto Eislera nebo nájemního domu téhož autora je navržen ostudný železobetonový skelet s pletivem. Ulice Křenová potřebuje, aby jí architektura pomáhala, a ne, aby jí ještě více degradovala,“ přidává Tesárek.

Autorem podoby parkovacího domu je ateliér Mark Vala, který na projektu pracoval od poloviny roku 2020. Architekt Petr Mareček upozorňuje, že Brněnskými komunikacemi zveřejněná vizualizace neukazuje finální stav. „Zaslali jsme ji v průběhu jednání o návrhu parkovacího domu. V době, kdy jsme řešili tvar skeletu v návaznosti na počty stání a komfort užívání,“ vysvětluje Mareček.

Vizualizace nového parkovacího domu Skořepka v centru Brna, která vyvolala ostrou kritiku. Podle architekta z ateliéru, který má projekt na starosti, však nejde o konečný stav.

Ateliér navrhl vlastní podobu objektu, protože se mu nelíbil ten původní, který si nechal BKOM zpracovat před jeho zapojením. „Prosadili jsme, že přízemní podlaží bude mít vyšší světlou výšku, abychom mohli v případě zájmu a potřeby vybudovat komerční parter. Navržený objekt maximálně využívá plochu určenou k zástavbě. Prosadili jsme si zvlněný půdorys objektu, který reaguje na okolí a uzavírá nároží místní zástavby s maximální možnou zpevněnou plochou s výsadbou stromů směrem do Vlhké,“ popisuje Mareček.

Fasádu podle něj tvoří tři hlavní prvky – římsa, polosloup a nerezová síť. Ta zajišťuje částečnou neprůhlednost dovnitř domu a možnost potažení popínavými rostlinami. „Tato budova je krásná ve své jednoduchosti. Její funkční skelet, síťová fasáda z nerezových lan a promyšlený design ukazují, že i parkovací dům může být estetický,“ tvrdí Mareček.

BKOM zdůrazňuje ekonomickou stránku

BKOM po ateliéru požadoval vytvořit funkční a moderní parkovací dům s variabilním využitím prostoru odpovídající dané lokalitě. Důraz kladl také na ekonomickou stránku věci.

„Kritika je běžný jev u téměř každého projektu, nikdy se nelze zavděčit všem. Eiffelovka a Gustav Eiffel by mohli vykládat…. V našem případě je nutno přihlédnout k pozitivům: vybudování více jak čtyřnásobku stání oproti původní kapacitě, s poukazem na celkovou poptávku parkovacích míst v Brně. Také je třeba mít na zřeteli ekonomickou efektivnost stavby Skořepky. Pokud by byl parkovací dům budován s vyšším finančním rozpočtem, bude jeho návratnost promítnuta do delšího časového období a zcela určitě by opět byl podroben kritice,“ reaguje na kritiku mluvčí BKOM Vladimíra Navrátilová.

Vybudování pětipodlažního domu pro auta vyjde městskou firmu na téměř 120 milionů korun. Nabídne 226 stání, vyroste přitom na místě parkoviště pro 49 aut. Náklady na jedno parkovací místo podle Navrátilové činí 438 tisíc korun.

V budoucnu bude možné záměr upravit tak, aby část přízemí objektu sloužila pro komerční parter. Jeho návrh už ateliér vypracoval a momentálně s BKOM řeší možnou úpravu projektu. „Dále jednáme o možnosti vybudování bytových, případně kancelářských jednotek ve vyšších podlažích a dalších možnostech ozelenění. To nebylo za starého územního plánu možné, umožnila to až jeho současná podoba,“ podotýká Mareček.

Chystají se další parkovací domy

Skořepka má řidičům začít sloužit za dva roky. Před dokončením je aktuálně jiný parkovací dům na Šumavské pro 600 aut, hotový bude do poloviny roku. Letos začnou v Brně růst ještě dva objekty pro auta.

První z nich je u Dětské nemocnice v Černých Polích, kde je dnes složité zaparkovat. „Investici bychom chtěli zahájit do letních prázdnin, abychom využili mírnějšího vytížení areálu,“ nastínil mluvčí nemocnice Pavel Žára s tím, že místo tady najde 373 aut.

Městská část Nový Lískovec si pak sama zajistila projekt a veškeré souhlasy a razítka, aby mohla navýšit tamní kapacity pro motoristy o 258 nových míst. „Odhadované náklady jsou 135 milionů korun. Naší ambicí je, aby parkovací dům začal fungovat v létě příštího roku,“ sdělila starostka Jana Drápalová (Zelení).

Na magistrátu pak v současnosti připravují další dvě velké parkovací kapacity, a to v blízkosti bohunické nemocnice a na Západní bráně, kde se do budoucna chystá velká bytová výstavba. Jeden objekt nese pracovní název Parkovací dům Fakultní nemocnice Bohunice na místě stávajícího nemocničního parkoviště, druhý pak Parkovací dům Bítešská. Každý z nich má mít zhruba 650 míst.

V příštím roce by pak mohla začít výstavba objektu pro 250 aut u Masarykova onkologického ústavu na Žlutém kopci.