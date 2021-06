Pět let nic. Teď vyrostou v Brně parkovací domy pro stovky aut

Řidiči tak mají v Brně k dispozici nový parkovací dům River park se 110 místy.

„Historicky tady bylo parkoviště pro čtyřicet vozidel, v parkovacím domě je nyní k dispozici 110 míst,“ uvedl brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS) při slavnostním otevření.

Parkovací dům River park, jehož anglický název vychází z blízkosti řeky Svratky, vyrostl zhruba za rok a vyšel na 50 milionů korun. Využívat ho budou hlavně lidé přijíždějící do justičního paláce, do blízkého Úřadu práce anebo také jedoucí do centra.



Hned v sousedství totiž mohou přesednout na MHD a dostat se tak do historické části Brna, kde je jinak složité auto někde odstavit.

Právě proto má dům sloužit i jako záchytné parkoviště Park and Ride (P+R), kde bude prvních 12 hodin za 50 korun, aby se centrum Brna neucpávalo velkým počtem aut.



Jeden takový dům se 110 místy ale problém s parkováním v Brně nevyřeší. Poslední roky tak opakovaně od představitelů vedení Brna zaznívá, že se připravují i jinde.

Dům nahradí i další parkoviště

V současnosti jsou v tom nejdál dvě lokality. Ta první je v ulici Skořepka poblíž Křenové, kde má – podobně jako na Polní – parkovací dům vyrůst na stávajícím parkovišti.



„V současnosti čekáme na vydání společného povolení stavby. Předpokládáme, že by se tak mohlo stát do konce prázdnin,“ sdělil Jan Strmiska z Brněnských komunikací, který má přípravu parkovacího domu pro 219 aut na starosti. Současně pracují také na prováděcí dokumentaci a připravují podklady pro veřejnou zakázku. „Když vše dobře půjde, mohli bychom do konce roku zahájit stavbu,“ dodal.

Podobně daleko je i zahájení stavby mnohem většího parkovacímu domu na rohu ulic Šumavská a Veveří, kde najde své místo pod střechou asi 430 aut a venku další stovka.



„Tady již máme vyřízené územní rozhodnutí a během měsíce plánujeme podat žádost o stavební povolení,“ přiblížil technický ředitel Brněnských komunikací Aleš Keller. Míní, že i zde by se mohlo začít stavět ještě letos.

Záleží však, zda se vše skutečně stihne. A radní Kratochvíl, pro kterého jsou Šumavská se Skořepkou prioritou číslo jedna, navíc podotýká, že stavby jsou v obou případech závislé na tom, zda na ně bude mít město dost peněz. Brno by sice rádo získalo dotaci, o peníze ale musí teprve požádat. V případě Skořepky jsou náklady odhadované na 100 milionů, u Šumavské se chce město vejít do 160 milionů, dohromady tak jde o více než čtvrt miliardy korun.

Kromě těchto dvou parkovacích domů celkem pro více než 700 vozidel se posunuje i stavba parkovacího domu v ulici Akademická, který vyroste na místě stávajícího rozlehlého parkoviště naproti kancelářským budovám.



Aktuálně se připravuje směna pozemků s Ředitelstvím silnic a dálnic. „S projektem jsme v takové fázi, že můžeme pracovat na územním rozhodnutí,“ doplnil Keller. Právě sem zamířily zraky vedení Brna, když město nechalo stavbu parkovacího domu u bohunické nemocnice přímo v režii zdravotnického zařízení.

Plány u nemocnic se zastavily

To ale nijak nepostupuje, stejně jako další plánovaná výstavba u Dětské nemocnice, která pod tu bohunickou spadá.

„Budu upřímný, netěší mě to, protože si myslím, že jsme mohli být dnes mnohem dál. Je to více než rok a nemám informace, že by se v projektu parkovacího domu u Dětské nemocnice nějak pokročilo. Je to ku škodě návštěvníků i okolí, kde je složité zaparkovat,“ zlobí se Kratochvíl.

Dnes u těch dvou plánovaných domů neexistuje projektová dokumentace, ale jen prvotní skici, takže ještě není jasná ani budoucí podoba, ani kapacita.



„Nemocnice má dominantně finance ze zdravotního pojištění, z toho ale nemůže financovat parkování. Proto je Fakultní nemocnice Brno ve fázi řešení, jak by se to dalo zrealizovat,“ vysvětlila mluvčí fakultní nemocnice Veronika Plachá.

Podobně spadl pod stůl i plán na stavbu parkovacího domu u Masarykova onkologického ústavu na Žlutém kopci. Tady není výstavba možná kvůli památkové ochraně blízkých vodojemů.

Zatím bez výraznějšího posunu je i stavba dalších parkovacích domů u královopolského nádraží nebo na Sportovní. „Na Sportovní se čeká na vyřešení majetkových záležitostí, u nádraží musíme vyčkat na stavbu nové nádražní budovy, která bude menší. Parkovací dům totiž asi třetinou zasahuje do stávajícího objektu,“ dodal Keller.

A na odpor obyvatel pak naráží plán na stavbu parkovacího domu v Purkyňově ulici v Králově Poli. Tady zatím město nemá vyřízené ani územní rozhodnutí, takže možný termín je v nedohlednu.