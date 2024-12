Místo obnovy zůstal brněnský park rozkopaný, firma skončila v insolvenci

O prostranství, které leží na území městské části Kníničky a od přehrady jej odděluje pouze silnice, se v posledních letech dobrovolně staral Lubomír Strážnický. Jeho role s plánem na obnovu parku skončila, stěžuje si však, že místo je nyní zničené a nevyužité.

„Cedule vykopali a hodili na zem. Byly tady lavičky, které pořezali a odvezli. Bagr, co tady byl, odjel, tím revitalizace parku skončila. Na stromě za páskou je nějaká cedule, z níž ale nikdo nic nevyčte,“ kritizuje Strážnický. Poukazuje také na podle něj špatně označené staveniště. Firma přitom měla do listopadu předávat park opravený.

Starostka Kníniček Lenka Ištvanová (nez.) argumentuje, že společnost Strommy Company vybrali na základě nejlepší nabídky a zkušeností s obnovou jiných brněnských parků. „Na tuto firmu jsme měli dobré reference, protože pro město Brno v létě dokončila revitalizaci vnitrobloku Bayerova za asi 10 milionů korun bez DPH. Proběhlo standardní výběrové řízení, rozhodovala cena. Žádné indicie o tom, že by firma mohla zkrachovat, nebyly,“ říká Ištvanová.

Strážnický tvrdí, že byl park během jeho péče v dobrém stavu a revitalizaci nepotřeboval. Nicméně plány na jeho obnovu ležely na stole už několik let. „Park jsme se rozhodli předělávat, protože byl ve špatném stavu. Ta myšlenka tady byla už z předešlých asi dvanácti let, kdy nechal dvě studie zpracovat minulý starosta. Není to tak, že bychom se ráno probudili a řekli si, že předěláme park,“ reaguje starostka.

Podle ní radnice využila příležitosti, když město přišlo s projektem nových parků a zeleně pro Brno, na nějž v roce 2021 vyčlenilo tři miliony korun. Odbor životního prostředí brněnského magistrátu pak oslovil všechny městské části s nabídkou spolupráce na vytipování a přípravu nových ploch veřejné zeleně. Peníze na zhotovení projektové dokumentace a vytyčení pozemků parku U Lva získaly i Kníničky, konkrétně částku 240 tisíc.

Firma má pořád šanci

Obyvatelé se na plánovanou podobu parku mohli podívat letos v září v místním zpravodaji. Do jejich rukou se však dostal až poté, co už bylo jisté, že firma je v insolvenci a nedokončí práci v termínu. Ten se navíc už jednou prodlužoval, když vlivem nepříznivého počasí popadaly některé stromy stojící uprostřed parku.

Staveniště bylo firmě předáno letos 8. srpna, insolvenční návrh podala 16. září. Do problémů se podle starostky dostala především kvůli neschválení investičního úvěru bankou. Městská část podle smlouvy nezaplatila žádné zálohy.

„Jsme v kontaktu s firmou i insolvenčním správcem. Když všechno půjde, jak by mělo, tak by firma mohla být schopná pokračovat. Během příštího roku tedy buď zakázku dokončí, nebo zrušíme smlouvu. Park určitě nezůstane rozkopaný, dodělá se,“ ujišťuje Ištvanová. Celkové náklady na revitalizaci parku jsou ve smlouvě vyčísleny na 6,5 milionu korun. Má v něm být nový altán, hrací prvky nebo pítko.

Insolvenční správce podle starostky vedení městské části potvrdil, že firma u soudu žádá o povolení k reorganizaci na základě plánu, s nímž má šanci uspět, a pokračovat tak v plnění svých závazků. Krajský soud v Ostravě nařídil na leden přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů.

„Začátkem listopadu, po dohodě s insolvenčním správcem, jsme navrhli řešení spočívající v angažování subdodavatele, který by převzal zbývající práce a zajistil jejich dokončení v požadované kvalitě. Tento návrh jsme předložili městské části a nyní čekáme na její rozhodnutí,“ sdělil jednatel firmy Radim Macháč. Dodal, že společnost je připravena příští rok spolupracovat na dokončení parku.

Kromě toho, že nabízí prostor pro oddech a volnočasové aktivity, je park v Kníničkách také pietním místem. Stojí v něm kamenný pomník připomínající kníničské oběti první světové války, jehož součástí je socha lva, podle níž je prostor pojmenován.