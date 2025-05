Park zůstal místo obnovy rozkopaný. Vyhozené miliony, bouří se lidé v Kníničkách

Kromě dokončení započatých prací v lokalitě U Lva, které vyjdou na bezmála šest milionů korun, hodlají Kníničky na místě vybudovat také Jedlý park s altánem. K němu už starostka Lenka Ištvanová (nez.) už podepsala smlouvu na pět milionů korun, zhotovitel se pustí do práce na začátku června.

„Jde o cenu, která je oproti ostatním parkům v Brně ještě nižší,“ podotkla Ištvanová a zdůraznila, že se jí podařilo na revitalizaci obou parků získat téměř čtyřmilionovou dotaci.

Akce je nutná poté, co firma, která měla původně renovaci parku U Lva na starosti, plochu u Brněnské přehrady akorát rozkopala, vytrhala informační cedule i další příslušenství a poté zkrachovala. A tak se muselo hledat náhradní řešení.

K celkové částce jedenáct milionů za dokončení oprav a altánek se připočítaly ještě náklady na zadávací řízení a projektovou dokumentaci. Zmíněné investice kritici vyhodnotili jako nehospodárné, proto v polovině března podali petici, kterou chtěli pozastavit výběrová řízení a zahájit diskusi. V Kníničkách žije zhruba tisíc obyvatel, apel na efektivnější využívání peněz podepsalo přes dvě stovky z nich.

„Domníváme se, že současné projekty nebyly dostatečně obhájeny a zcela chyběla veřejná diskuse nebo analýza priorit,“ upozornila Hana Jelínková spolu se členy petičního výboru.

Starostka situaci vnímá opačně. Tvrdí, že vedení městské části obyvatele o všem informuje na webu a ve zpravodaji. „Vše je veřejně vyvěšeno. Mají možnost se k investicím a rozpočtu vyjadřovat, petenti tohoto nevyužili,“ ohradila se.

Nákladné parky na efekt?

Plány na přestavbu parku U Lva leží v šuplíku už delší dobu. Realizovat ho v souladu s přírodou chtěl bývalý starosta Martin Žák (nez.) za zhruba polovinu aktuální ceny, kterou by navíc pokryla dotace. Podle jeho slov občané očekávali jiné, smysluplnější investice než nákladné parky „na efekt“. A podobně to vidí i kritici zmíněných investic. „V městské části chybí základní služby, jako je lékař nebo obchod s potravinami. Mnoho let slibovaný domov pro seniory zůstává jen na papíře,“ upozornila Jelínková.

Podle starostky jsou služby v Kníničkách či okolí dostupnější než v jiných brněnských částech. „Nejbližší lékař v Bystrci je deset minut cesty, nemáme pozemky pro ordinaci praktického lékaře,“ okomentovala jednu z výtek. Poblíž jsou podle ní i obchody s potravinami, malé se v Kníničkách neuživí. „Dům pro seniory a školka jsou ve fázi projektové přípravy. Penězi neplýtváme, plánujeme a investujeme do všech oblastí, do kterých je to potřeba,“ poznamenala.

Park U Lva ležící vedle Brněnské přehrady měl projít obnovou, místo toho zůstal rozkopaný a obehnaný červenobílou páskou. Firma, která měla revitalizaci na starost, totiž skončila v insolvenci.

Petice každopádně chtěla upozornit na nešťastné rozhodnutí a zastavit výběrové řízení. Podle vedení Kníniček je však neurčitá, a tak ji v polovině dubna politici vyhodnotili jako kvalifikovanou žádost. „Věc jsme projednali a přijali stanovisko, které zašleme petentům,“ uvedla starostka.

Žádostí občanů se zastupitelstvo zabývalo na zasedání v pondělí 28. dubna, tedy až po podepsání smlouvy o výstavbě Jedlého parku a schválení nového zadavatele pro renovaci lokality U Lva. Proti tomuto jednání se proto petiční výbor odvolal ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Příjemnější místo pro akce

U Lva poblíž přehrady se nachází více než stoletý pomník se sochou „krále zvířat“ v životní velikosti, který připomíná padlé za první světové války, boží muka a smírčí kámen. „Park zatím neprošel zásadními úpravami. Potřebujeme opravit boží muka a zeleň. Některé ze stromů jsou náletové, uschlé a pár se jich po vichřici vyvrátilo,“ popsala Ištvanová.

Obec na zdejší ploše občas pořádá kulturní akce. „Prostory tomu nejsou úplně uzpůsobeny, proto chceme z parku udělat příjemnější místo,“ vysvětlila. V novém tendru zastupitelstvo zvolilo jinou firmu, se kterou v nejbližší době podepíše smlouvu. Na dokončení úprav dostane sedm měsíců.

Odpůrci investice podotýkají, že park, o který se v posledních letech dobrovolně staral místní občan Lubomír Strážnický, byl využíván minimálně a nebyl ani ve stavu, který by potřeboval milionové investice. Podle nich chyběla jen běžná údržba zeleně a zavedení vody do parku. Očekávali proto postupné vylepšení, nikoliv kompletní nákladnou přestavbu.