Z fasády vyhlášené památky zmizely cenné prvky, ministerstvo viní majitele

Loni v květnu se ovšem ocitl mezi takzvaně pozdně zapsanými památkami, které znovuprohlásilo ministerstvo kultury. Rozhodnutí resortu letos v červenci potvrdil i jeho šéf Martin Baxa (ODS).

Podle ministerstva majitel budovy znehodnotil dekorativní uliční průčelí účelově na začátku letošního roku, kdy se řešilo odvolání proti znovuprohlášení domu památkou. Po demolici vily v ulici Hlinky během loňských Velikonoc se tak jedná o další kontroverzní nakládání s historicky cennou stavbou. I tentokrát se případem zabývá rovněž ombudsman Stanislav Křeček.

„O účelovosti činu svědčí i fakt, že došlo k odstranění a zničení podokenních balustrád u prvního patra a vložených dekorativních mřížek u okének půdní nadezdívky, jež by samy o sobě nikdy nemohly vypadnout z hlubokých nik, v nichž byly umístěny. Tyto dekorativní prvky navíc nebyly tvořeny omítkovinou jako rovné plochy fasády, ale byly vyrobeny uměleckořemeslným odléváním z portlandského cementu, který vyniká pevností a trvanlivostí,“ přibližuje mluvčí ministerstva kultury Ivana Awwadová.

Resort kvůli poškození domu podal trestní oznámení. Vadí mu také postup stavebního úřadu Brna-střed, podle nějž se vlastník odvolával na součinnost právě s tímto úřadem. „O probíhajícím správním řízení byli přitom úředníci z naší strany řádně a včas písemně informováni. Záležitost nápadně připomíná předešlou kauzu kolem nezákonného znehodnocení a následné demolice vily na Hlinkách. Tímto činem navíc vlastník domu Jiráskova 8 vědomě porušil část zákona, když nechránil věc před poškozením a zničením. Pohoršující je skutečnost, že si byl z nashromážděných podkladů a zejména pak z rozhodnutí z května 2022 velmi dobře vědom památkové hodnoty a vizuálního významu kompaktně dochované dekorativní výzdoby průčelí domu,“ doplňuje Awwadová.

Lidi na ulici prý ohrožovaly tašky ze střechy

Majitelem domu je bytové družstvo BD Jiráskova 8 Brno. V jeho představenstvu sedí Richard Sázavský, který je synem bývalého vlivného politika ČSSD Pavla Sázavského a jako jedenáctka se v loňských komunálních volbách v městské části Brno-střed objevil na kandidátce Zdravý střed s podporou Sociální demokracie. „Zahájili jsme rekonstrukční práce, protože si nemůžeme dovolit, aby lidi na ulici ohrožovaly tašky padající ze střechy. Představa, že by nás někdo žaloval za ublížení na zdraví, je hrozná,“ vysvětluje Sázavský s tím, že kvůli stavu domu čelilo družstvo stížnostem.

Kvůli znovuzapsání budovy na seznam památek se pak obrátilo na soud, rozhodnuto dosud není. „Jsme v patové situaci. Nevíme, co s domem dělat,“ říká Sázavský. Podle něj celý spor s ministerstvem trvá už tři roky, blíže se k němu už nevyjádřil.

Ombudsman Křeček začal případ domu v Jiráskově vyšetřovat v srpnu „ve vztahu k postupům stavebního úřadu Brna-střed a magistrátu“. Rozhodl se tak po upřesnění situace ze strany ministerstva. „Zatím nevydal zprávu o šetření a čeká na vyjádření příslušných úřadů,“ osvětluje mluvčí veřejného ochránce práv Markéta Bočková, proč dosud nejsou známé podrobnosti. Pro MF DNES ani nepotvrdila, že se ombudsman zabývá právě budovou v Jiráskově, jeho zapojení však redakci potvrdilo ministerstvo kultury.

To kritizuje postup stavebního úřadu Brna-střed, který vzal na vědomí oznámení vlastníka o započatých pracích na fasádě. Podle tajemníka radnice Petra Štiky už byla záležitost vyjasněna. „A to do té míry, že je nesporné, že uvedené práce nepodléhaly žádné povinnosti stavebníka vůči stavebnímu úřadu. Vlastník měl oznamovací povinnost výlučně vůči orgánům památkové péče. Náš úřad tedy nemohl nijak aktivně vystupovat a nemohlo ani dojít k zanedbání jeho zákonných povinností,“ sděluje Štika.

Radnice má každopádně „máslo na hlavě“ kvůli zmíněné demolici vily na Hlinkách. Křeček k případu nedávno vydal závěrečné stanovisko, v němž konstatoval selhání stavebního úřadu, který nedostatky částečně uznal a přijal už nápravu například v podobě časově neomezené spolupráce se statikem či plánu kontrol staveb. Podle ombudsmana pochybili i magistrátní stavební úřad a památkáři, s čímž na magistrátu nesouhlasí. Díl viny našel také u ministerstva kultury, kterému navrhl vytvořit institut předběžné ochrany staveb, u nichž se zrovna řeší proces prohlášení za památku.