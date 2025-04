Podmínka pro dědu za osahávání vnučky neplatí, žalobce chce posudek sexuologa

Dívka, která byla podle obžaloby pohlavně zneužita, je narozená v roce 2013. „Hladil jí prsa a rozkrok. U rozkroku měl použít i ústa. Zneužil tak svého postavení,“ přečetl v úterý soudce Dan Krátký ze spisu.

Nevlastní děda oběti se ke Krajskému soudu v Brně nedostavil. U prvního líčení se hájil tím, že se vnučky dotýkal při hře na schovávanou, při které ji lechtal. Okresní soud ve Znojmě incident kvůli nedostatku důkazů vyhodnotil jako přečin ohrožení výchovy dítěte, za nějž udělil dvouletou podmínku.

„Obžalovaný se provinil jak pohlavním zneužitím, tak ohrožením výchovy. Trest pod dolní hranicí trestní sazby považuji za výsměch. Myslím, že by měl být vypracován sexuologický posudek na obžalovaného,“ prohlásil státní zástupce u odvolacího soudu.

Okresní soud podle něj nebyl dostatečně důkladný při dokazování a nezvážil následky, které si oběť ponese. „Nejde o tříleté dítě, jedná se o dívku, které bylo devět, deset let. To, že ji incident ovlivní do budoucna, je více než pravděpodobné,“ upozornil státní zástupce. Dívka si podle něj byla vědoma závažnosti situace, protože se svěřila své matce. „Musela si uvědomovat, že jí dědeček provedl něco, co je špatné,“ doplnil žalobce.

Podle obhajoby se senior pohlavního zneužití nedopustil. „Obžalovaný nemá negativní vliv na vnučku,“ přednesla obhájkyně. Dle jejích slov skutečnost, že dívce byla celá událost nepříjemná, ještě neznamená, že na ni bude mít v budoucnu negativní vliv.

Sedmdesátiletý muž svou vinu popírá a s odvoláním nesouhlasil. „Narušilo to jeho rodinné vztahy a chtěl mít celou věc za sebou,“ řekla o případu obhájkyně. K opakování incidentu podle ní nemůže dojít, protože obžalovaný se již s rodinou nestýká.

Krajský soud dal nakonec za pravdu státnímu zástupci. „Odvolání je důvodné ve všech bodech,“ pronesl soudce Krátký. Rozsudek prvního stupně byl podle něj předčasný, proto jeho rozhodnutí zrušil a vrátil mu případ k dalšímu posouzení. „Je třeba vypracovat znalecký posudek sexuologem. Nemůžeme si být jisti, zda je obžalovaný bez odborné léčby nebezpečný, nebo ne,“ uvedl Krátký.