Dlouhá oprava brněnské pěší tepny se protáhne až do podzimu příštího roku

Horní část České ulice v Brně je i s okolními ulicemi Solniční a Opletalovou měla být původně rozkopaná do května 2021. Investice za zhruba 90 milionů však bude trvat déle – do podzimu příštího roku. Do oprav se totiž pustí i další majitelé inženýrských sítí.

„S ohledem na vstup dalších investorů a na možnost provádět práce na staveništi postupně bude termín dokončení stavebních prací všech investorů až v září 2021. Vše bude upřesněno až v průběhu dalších koordinačních jednání, která organizuje investiční odbor Magistrátu města Brna,“ uvedla za tiskové oddělení magistrátu Anna Dudková.



Opravy podle ní není možné urychlit, protože kvůli zachování obslužnosti může práce na daném úseku provádět jen jeden investor. Jenže těch je právě mnoho.

Blíže jsou také další opravy v nedaleké Veselé, kde zatím teplárny dávají horkovody místo starých parovodů. V současnosti probíhá výběrové řízení na rekonstrukci kanalizace a vodovodu právě v této ulici a v sousední Besední. Zahájení těchto prací se plánuje na jaro či léto příštího roku.

Na magistrátu už v tuto chvíli probíhají i postupné přípravy na stavbu kolektoru po celé České až k náměstí Svobody. Na moc dlouho si tak místní, podnikatelé ani pěší od dělníků neoddechnou.

„Stavba je momentálně ve fázi přípravy dokumentace. Se začátkem prací se však nepočítá dříve než za několik let, vzhledem k provázanosti na jiné projekty,“ dodala Dudková.