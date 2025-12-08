Šedesátiletý muž se minulý týden vracel od svého kamaráda a cestou si potřeboval ulevit. V brněnských Maloměřicích se tak postavil na břeh Svitavy, ale pod vlivem alkoholu ztratil rovnováhu a spadl do řeky, ze které se nedokázal sám dostat.
„Přálo mu ale štěstí. Jeho odloženého batohu si totiž všiml kolemjedoucí řidič. Když zastavil a vystoupil z auta, zaslechl volání o pomoc. Ve vodě uviděl tonoucího muže, okamžitě zavolal na tísňovou linku a neváhal mu přispěchat na pomoc,“ popsal policejní mluvčí Petr Vala.
|
Muž spadl do desetimetrové studny, specialisté jej zachraňovali půl hodiny
Dostat šedesátníka na břeh zvládl zachránce až s pomocí policejní hlídky, která po jeho volání dorazila. Podchlazeného tonoucího, který nadýchal přes tři promile alkoholu, následně odvezli záchranáři do nemocnice.
„Přiznal, že do vody spadl naprostou náhodou. Díky duchapřítomnému svědkovi, který neváhal pomoci, má tento příběh šťastný konec,“ uzavřel Vala.