Spolužačky v noci popíjely na opuštěném stadionu, jedna skončila s otravou na ARO

  16:16,  aktualizováno  16:16
Velmi vážné obavy o život šestnáctileté dívky měli v noci na pondělí strážníci v Brně. Na opuštěném fotbalovém stadionu za Lužánkami pomáhali školačce, která po vypití vodky nebyla schopná jakkoliv reagovat a seděla zcela bezvládně. Byla natolik opilá, že ani nedokázala podstoupit dechovou zkoušku.
ilustrační snímek | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Pomoc přivolala její spolužačka, když se obrátila na kamaráda, který čtvrt hodiny po půlnoci zalarmoval městskou policii. Hlídka našla obě dívky sedět ve tmě na ochozech, kde experimentovaly s alkoholem.

Opilou školačku snesli strážníci před stadion, kde si jí převzali přivolaní záchranáři.

„Zkontrolovali jsme ji, ošetřili a následně převezli s akutní intoxikací na ARO Dětské nemocnice v Brně,“ sdělila mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.

Čtrnáctiletá se sotva držela na nohou. Nadýchala téměř dvě promile

Druhá dívka byla v pořádku. „Kolegům vysvětlila, že si na stadionu povídaly, ona si šla zatelefonovat a kamarádka v mezičase vypila zřejmě velké množství vodky, kterou měla u sebe,“ řekl mluvčí městské policie Jakub Ghanem.

Nedělní událost strážníci předali pro podezření ze spáchání trestného činu republikovým policistům.

