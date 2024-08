Strážníci v Brně zachraňovali ženu zaseklou v křoví, nadýchala téměř tři promile

Případ se stal minulý týden ve čtvrtek. Obyvatelé brněnských Žabovřesek slyšeli úpěnlivé volání o pomoc. Hlas vycházel z lesního porostu nad ulicí Marie Steyskalové. Přivolaní strážníci našli po několika minutách hledání mezi křovinami osmačtyřicetiletou ženu.

„Žena nemohla sama vstát, působila zmateně a když ji strážníci podpírali a vyprovázeli z houští k lavičce, podlamovala se jí kolena. Hlídce také řekla, že se jí motá hlava, a tak jí hned přivolala sanitku,“ řekl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Žena nejprve strážníkům tvrdila, že nepila žádný alkohol. „O chvíli později přiznala dvě deci vína, aby nakonec připustila, že si ho dala přibližně půl litru,“ popsal Ghanem.

Žena nakonec nadýchala 2,88 promile a po ošetření zdravotníci doporučili převoz na záchytnou stanici. „Strážníci se dozvěděli, že má žena doma dospívající dceru, a tak se domluvili s příbuznou, že se o ni až do ženina vystřízlivění postará,“ dodal mluvčí strážníků.

„Bába pod kořenem“

Podobný případ se stal před několika lety v Řídelově na Jihlavsku. Tehdy se paní Zdena Novotná během dovolené s přáteli vydala sama na procházku, která se údajně změnila v boj o holý život. Během ní totiž spadla a celé její tělo zůstalo zaklíněné pod kořenem stromu. Žena tak zůstala uvězněná asi 50 metrů od přátel. Kvůli leknutí ale ztratila řeč a nemohla si přivolat pomoc.

Neštěstí paní Zdeny se však stalo virální díky reportáži TV Nova. Jen na Youtube ji viděly statisíce lidí. Zdena před dvěma lety v rozhovoru pro iDNES.cz přiznala, že na natáčení reportáže nevzpomíná příliš v dobrém. „Reportér z televize to vylíčil tak, že jsme prý všichni byli ožralí. To není vůbec pravda. Že někomu spadne buřtík, když si ho opéká, do ohně, to se může stát každému,“ vysvětlovala tehdy Zdena.