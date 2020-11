České dráhy škrtají do odvolání část rychlíků mezi Prahou a Brnem

„Po projednání s Ministerstvem dopravy ČR a zahraničními partnerskými dopravci budou od 18. listopadu 2020 do odvolání vybrané vlaky railjet Vindobona a EC Metropolitan z Prahy přes Brno a Břeclav dále do Vídně a Grazu, resp. do Bratislavy a Budapešti zkrácené a nepojedou v úseku Praha – Brno, resp. Břeclav. Podobná omezení budou i v opačném směru,“ informovaly na svém webu České dráhy.



Omezení se týká těch spojů, které z Brna do Prahy obvykle vyjíždějí v 9:39, 10:39, 13:39 a 18:39 hodin. Nevyjedou ani ty spoje, které z Prahy do Brna vyjíždějí v 7:44, 11:44, 12:44 a 18:44 hodin.

Na Slovensko a dál do Maďarska i do Rakouska a zpět budou tyto vlaky však jezdit na úseku z Brna nebo do Brna bez omezení.

Jeden další pár vlaků navíc nepojede v úseku Praha – Břeclav a zpět. Půjde o vlak EC 274 s odjezdem z Břeclavi do Prahy v 17:07 hodin a dále o spoj IC 575 s odjezdem z Prahy do Břeclavi ve 21:56.



Podle vyjádření Českých drah se nadále nic nemění ani na omezeních, která začala platit v průběhu letošního podzimu. Některé spoje fungují například jen v pracovní dny a nejezdí přímé lůžkové a lehátkové vozy na trasách z Prahy přes Bratislavu do Budapešti a z Varšavy přes Břeclav do Budapešti.