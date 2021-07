Obě dávky má téměř polovina Jihomoravanů, začíná očkování bez registrace

Očkování bez registrace Co: očkování proti onemocnění covid-19 bez registrace a konkrétního termínu

očkování proti onemocnění covid-19 bez registrace a konkrétního termínu Kde: obchodní centrum Olympia (u hypermarketu Albert) a přízemí Janáčkova divadla v centru Brna

obchodní centrum Olympia (u hypermarketu Albert) a přízemí Janáčkova divadla v centru Brna Kdy: každý den včetně víkendů, v Olympii od středy od 10 do 20 hodin, v Janáčkově divadle od čtvrtka od 14 do 21 hodin

každý den včetně víkendů, v Olympii od středy od 10 do 20 hodin, v Janáčkově divadle od čtvrtka od 14 do 21 hodin Kdo: lidé starší 16 let * Vakcína: Pfizer/BioNTech (dvoudávková) nebo Johnson & Johnson (jednodávková)

lidé starší 16 let * Vakcína: Pfizer/BioNTech (dvoudávková) nebo Johnson & Johnson (jednodávková) Soutěž: v Olympii mobily, tenisky, poukázky na počítačové hry, v Janáčkově divadle vstupenky na kulturní akce a menší hmotné ceny